Everton acaba com invencibilidade do Crystal Palace (2-1); Forest perde e entra em crise

O Crystal Palace, uma das surpresas do início da temporada, sofreu sua primeira derrota em seis meses neste domingo (5), ao perder para o Everton, enquanto o Nottingham Forest caiu novamente, na visita ao Newcastle pela sétima rodada da Premier League.

Em Liverpool, o Crystal Palace (5º) viu sua invencibilidade chegar ao fim diante do Everton, que venceu por 2 a 1. Após seis meses e 19 jogos consecutivos sem derrota em todas as competições, os 'Eagles', que haviam saído na frente graças a um gol do colombiano Daniel Múñoz, sofreram a virada com um gol do atacante Iliman Ndiaye (76' de pênalti) e outro de Jack Grealish nos acréscimos (90+3').

Também no norte da Inglaterra, o Nottingham Forest perdeu por 2 a 0 para o Newcastle, a terceira derrota em quatro jogos do campeonato inglês para os comandados do técnico Ange Postecoglou, que vem sendo criticado um mês após chegar ao clube.

Um belo gol do brasileiro Bruno Guimarães (58') e um pênalti convertido por Nick Woltemade na reta final (84') prolongaram as dores de cabeça do técnico australiano, que acumula cinco derrotas em sete jogos em todas as competições.

O Forest estava em décimo lugar na Premier League quando o proprietário Evangelos Marinakis demitiu o português Nuno Espírito Santo no dia 9 de setembro. Apenas um mês depois, o time agora está na décima sétima posição, logo acima da zona de rebaixamento.

Os torcedores do Forest vaiaram o treinador, e alguns até pediram sua demissão na quinta-feira, após a derrota por 3 a 2 na Liga Europa, no City Ground, diante do dinamarquês Midtjylland.

Neste domingo, o Forest sofreu um duro golpe como anfitrião, mas agradeceu que a derrota não tenha sido por um placar mais elástico, graças às defesas de Matz Sels (15', 80' e 81').

Para os 'Magpies', esta foi apenas a segunda vitória na Premier League da temporada, e com isso, o time subiu para a décima primeira posição.

E em Birmingham, o Aston Villa (13º) garantiu sua quarta vitória consecutiva em todas as competições com um triunfo por 2 a 1 sobre o Burnley, que está na zona de rebaixamento.

Os jogadores comandados pelo técnico Unai Emery, que não venceram nenhuma das seis primeiras partidas da temporada, capitalizaram sua forte campanha na Liga Europa (2 vitórias em 2 jogos) para virar o jogo em casa.

--- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sexta-feira:

AFC Bournemouth - Fulham 3 - 1

- Sábado:

Leeds - Tottenham 1 - 2

Arsenal - West Ham 2 - 0

Manchester United - Sunderland 2 - 0

Chelsea - Liverpool 2 - 1

- Domingo:

Wolverhampton - Brighton 1 - 1

Aston Villa - Burnley 2 - 1

Everton - Crystal Palace 2 - 1

Newcastle - Nottingham 2 - 0

Brentford - Manchester City

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 16 7 5 1 1 14 3 11

2. Liverpool 15 7 5 0 2 13 9 4

3. Tottenham 14 7 4 2 1 13 5 8

4. AFC Bournemouth 14 7 4 2 1 11 8 3

5. Crystal Palace 12 7 3 3 1 9 5 4

6. Chelsea 11 7 3 2 2 13 9 4

7. Everton 11 7 3 2 2 9 7 2

8. Sunderland 11 7 3 2 2 7 6 1

9. Manchester City 10 6 3 1 2 14 6 8

10. Manchester United 10 7 3 1 3 9 11 -2

11. Newcastle 9 7 2 3 2 6 5 1

12. Brighton 9 7 2 3 2 10 10 0

13. Aston Villa 9 7 2 3 2 6 7 -1

14. Fulham 8 7 2 2 3 8 11 -3

15. Leeds 8 7 2 2 3 7 11 -4

16. Brentford 7 6 2 1 3 9 11 -2

17. Nottingham 5 7 1 2 4 5 12 -7

18. Burnley 4 7 1 1 5 7 15 -8

19. West Ham 4 7 1 1 5 6 16 -10

20. Wolverhampton 2 7 0 2 5 5 14 -9

./bds/jta/dam/mcd/aam