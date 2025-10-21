Euroliga anuncia que clubes israelenses voltarão a jogar em seu país em dezembro

Maccabi Tel Aviv (amarelo) tem mandado seus jogos fora de casa. NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Os clubes israelenses que disputam as duas principais competições europeias de basquete — a Euroliga e a Eurocopa — poderão voltar a mandar seus jogos em Israel. A decisão, anunciada nesta terça-feira (21) pela Euroleague Commercial Assets (ECA), é válida a partir de 1º de dezembro.

"Até a data, a Euroleague Basketball continuará monitorando cuidadosamente os acontecimentos, mantendo contato próximo com as autoridades locais e estrangeiras, as equipes visitantes e todas as organizações relevantes", destacou nota da entidade.

Segundo eles, a prioridade da ECA é "a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos".

A mudança foi anunciada após o acordo para um cessar-fogo assinado entre Israel e o movimento palestino Hamas no último dia 10 de outubro. Desde o início do conflito entre as partes, em outubro de 2023, os times israelenses disputam suas partidas como mandantes no Exterior.

"A Euroleague Basketball e seus clubes participantes recebem com otimismo e esperança o recente plano de paz", acrescenta o texto da ECA.

O Maccabi Tel Aviv, um dos 13 clubes acionistas da competição e com direito a participação fixa, joga as partidas como mandante em Belgrado, na Sérvia, há um ano e meio.

O outro participante israelense na principal competição europeia, o Hapoel Tel Aviv, joga suas partidas como mandante em Sofia, na Bulgária.

