EUA vence Itália (3-0) e avança às quartas de final do Mundial Sub-20

Com um futebol muito superior, os Estados Unidos garantiram uma vaga nas quartas de final do Mundial Sub-20 no Chile nesta quinta-feira (9) ao vencerem por 3 a 0 a Itália, que quase não incomodou a defesa americana.

No Estádio El Teniente, em Rancagua (90 km ao sul de Santiago), o meio-campista do Parma, Benjamin Cremaschi, aproveitou uma sobra na pequena área aos 15 minutos para colocar os Estados Unidos na frente, num lance em que a defesa 'azzurra' não conseguiu afastar a bola após um escanteio.

O meio-campista Niko Tsakiris ampliou a vantagem por meio de uma cobrança de falta na reta final (79'), com um chute à meia altura que passou pela barreira.

Cremaschi selou a vitória num rápido contra-ataque já nos acréscimos (90'+3), após uma recuperação perto do meio de campo, quando a Itália buscava o gol.

A partida das oitavas de final entre Marrocos e Coreia do Sul será disputada ainda nesta quinta-feira às 20h (horário de Brasília).

O vencedor desta partida enfrentará os Estados Unidos nas quartas de final no domingo, na mesma cidade, em jogo marcado para as 17h (horário de Brasília).

--- Jogos das oitavas de final do Mundial Sub-20 (horário de Brasília):

- Terça-feira:

Ucrânia - Espanha 0 - 1

Chile - México 1 - 4

- Quarta-feira:

Argentina - Nigéria 4 - 0

Colômbia - África do Sul 3 - 1

Paraguai - Noruega 0 - 1 (após prorrogação)

Japão - França 0 - 1 (após prorrogação)

- Quinta-feira:

Estados Unidos - Itália 3 - 0

Marrocos - Coreia do Sul em Rancagua (20h00)