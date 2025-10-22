Estêvão marca no 'show' do Chelsea; Liverpool goleia Frankfurt de virada e Bayern mantém 100%

Liverpool, Chelsea e Bayern de Munique mostraram poder ofensivo, nesta quarta-feira, na terceira rodada da Champions League. Os três times não tiveram problemas para somar mais uma vitória. Os alemães alcançaram a terceira vitória consecutiva e mantiveram os 100% de aproveitamento, ao lado de PSG, Arsenal, Real Madrid e Internazionale (todos com nove pontos), com os 4 a 0 sobre o Club Brugge, em Munique. Estevão fez de pênalti um dos cinco gols do Chelsea sobre o Ajax. Na Alemanha, o Liverpool anotou 5 a 1 sobre o Eintracht Frankfurt.

Eintracht Frankfurt começou corajoso, pressionando Liverpool, que reagiu rapidamente. Em oito minutos os dois goleiros já haviam feito grandes defesas.

Com menos de 15 minutos de jogo, o domínio passou a ser do Liverpool. O Eintracht Frankfurt aceitou ficar em seu campo, mas armou um belo contra-ataque, aos 23 minutos, que resultou na abertura do placar, com um chute rasante de Kristensen.

O erro do time alemão foi achar que poderia jogar 'aberto' diante de um rival tão poderoso. Aos 31 minutos, Zetterer defendeu cabeçada de Bradley.

O momento de perigo não intimidou o Eintracht Frankfurt, que foi ao ataque, mas sofreu um contragolpe mortal aos 35 minutos. Robertson lançou Ekitike, que partiu de seu campo em alta velocidade para definir com categoria e decretar o empate. A virada veio quatro minutos depois, com o zagueiro Van Dijk, de cabeça, após escanteio cobrado pela esquerda.

Os dois gols 'relâmpagos' não abalaram o entusiasmo da equipe alemã, que foi ao ataque e levou perigo imediato para o goleiro Mamardashvili.

Mas a impetuosidade ofensiva teve como contraste a fragilidade defensiva. Em novo escanteio, Konaté nem precisou saltar para meter a cabeça com força e marcar o terceiro do Liverpool ainda na primeira etapa.

O panorama não mudou no segundo tempo. O Liverpool manteve sua postura ofensiva e com pressão na saída de bola alemã. Aos 20 minutos, Gakpo fez o quarto gol, enquanto Szoboszlai marcou o quinto, aos 25. Detalhe: os dois gols saíram em 'roubadas' de bola. Daí para frente, o Liverpool se contentou com a goleada e o

Em Munique, o Bayern não teve problemas para alcançar a terceira vitória consecutiva. Já no primeiro tempo, a vantagem alemã era de 3 a 0, com gols de Karl, Kane e Diaz. No segundo, os alemães diminuíram o ritmo e só foram marcar de novo aos 34 minutos com Jackson. Final: 4 a 0

Outro que passou fácil na rodada foi o Chelsea, que em Londres abriu 4 a 1 nos primeiros 45 minutos sobre o Ajax. Guiu, Caicedo, Fernández e Estêvão (de pênalti) fizeram os gols ingleses. Weghorst fez o de 'honra' para o time holandês. No segundo tempo, George ampliou a goleada para o Chelsea, com o quinto gol.

OUTROS JOGOS

Athletic Bilbao 3 x 1 Qarabag, Galatasaray 3 x 1 Bodoe/Glimt, Monaco 0 x 0 Tottenham, Atalanta 0 x 0 Slavia Praga e Sporting 2 x 1 Olympique de Marselha

CLASSIFICAÇÃO APÓS TRÊS RODADAS

PSG, Arsenal, Real Madrid Bayern de Munique e Internazionale lideram com nove pontos, enquanto Borussia Dortmund e Manchester City somam sete.

Newcastle, Barcelona, Liverpool, Chelsea, Sporting, Galatasaray e Qarabag têm seis, à frente do Tottenham, que acumula cinco.