Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy; confira lista

O jornal italiano Tuttosport divulgou nesta quarta-feira (15) a lista dos 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025/26. A premiação que ocorre desde 2003 é dada ao melhor jogador sub-21 na Europa. Entre os indicados há apenas um nome brasileiro: Estêvão, atual atacante do Chelsea.
O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, o paulista fechou contrato com o clube britânico.
Entre os destaques da lista do Golden Boy estão: Désiré Doué, do Paris Saint-Germain; Leny Yoro, do Manchester United; e Rodrigo Mora, do Porto.
O atual vencedor do prêmio é o atacante do Barcelona Lamine Yamal. Lionel Messi, Alexandre Pato, Kylian Mbappé e Jude Bellingham são alguns dos nomes emblemáticos que conquistaram a certificação em temporadas anteriores.
A lista completa dos finalistas ao Golden Boy 2025/26
- Pau Cubarsí — Espanha (Barcelona)
- Désiré Doué — França (PSG)
- Dean Huijsen — Países Baixos (Real Madrid)
- Kenan Yildiz — Alemanha (Juventus)
- Myles Lewis-Skelly — Inglaterra (Arsenal)
- Warren Zaïre-Emery — França (PSG)
- Arda Güler — Turquia (Real Madrid)
- Franco Mastantuono — Argentina (Real Madrid)
- Ethan Nwaneri — Inglaterra (Arsenal)
- Jorrel Hato — Países Baixos (Chelsea)
- Geovany Quenda — Portugal (Sporting)
- Estêvão — Brasil (Chelsea)
- Leny Yoro — França (Manchester United)
- Senny Mayulu — França (PSG)
- Nico O'Reilly — Inglaterra (Manchester City)
- Eliesse Ben Seghir — Marrocos (Bayer Leverkusen)
- Victor Froholdt — Dinamarca (Porto)
- Lucas Bergvall — Suécia (Tottenham)
- Archie Gray — Inglaterra (Tottenham)
- Mamadou Sarr — França (Strasbourg)
- Jobe Bellingham — Inglaterra (Borussia Dortmund)
- Francesco Pio Esposito — Itália (Inter de Milão)
- Rodrigo Mora — Portugal (Porto)
- Giovanni Leoni — Itália (Liverpool)
- Aleksandar Stankovic — Sérvia (Club Brugge)