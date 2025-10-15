Estêvão é o único brasileiro entre os 25 finalistas ao prêmio Golden Boy; confira lista

Jovem brasileiro marcou seu primeiro gol pelo Chelsea em clássico contra o Liverpool. Glyn KIRK / AFP

O jornal italiano Tuttosport divulgou nesta quarta-feira (15) a lista dos 25 finalistas ao prêmio Golden Boy 2025/26. A premiação que ocorre desde 2003 é dada ao melhor jogador sub-21 na Europa. Entre os indicados há apenas um nome brasileiro: Estêvão, atual atacante do Chelsea.

O jovem chamou a atenção dos clubes europeus após estrear no final de 2023 pelo Palmeiras. Em meados de 2024, após ser integrado definitivamente ao elenco profissional, o paulista fechou contrato com o clube britânico.

Entre os destaques da lista do Golden Boy estão: Désiré Doué, do Paris Saint-Germain; Leny Yoro, do Manchester United; e Rodrigo Mora, do Porto.

O atual vencedor do prêmio é o atacante do Barcelona Lamine Yamal. Lionel Messi, Alexandre Pato, Kylian Mbappé e Jude Bellingham são alguns dos nomes emblemáticos que conquistaram a certificação em temporadas anteriores.

A lista completa dos finalistas ao Golden Boy 2025/26