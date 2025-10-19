Espanhola e croata conquistam o título de duplas do Rio Ladies Open 

Tara Würth (E) e Leyde Romerto Gormaz (D), as campeãs no Rio. Deny Detrano / Divulgação/Rio Ladies Open

A espanhola Leyre Romero Gormaz e a croata Tara Würth conquistaram o título de duplas do Rio Ladies Open. Na final, elas venceram a também espanhola Irene Burillo e a georgiana Ekaterine Gorgodze, por 6/4 e 6/1, em 69 minutos de jogo, e ganharam o primeiro troféu de um WTA 125 juntas.

Para Leyre Romero este foi o quarto título deste nível, como duplista. Com o resultado, ela vai ganhar 75 posições no ranking mundial e sair da 249ª para a 174ª posição.

— O torneio nos recebeu super bem desde o primeiro dia. É minha primeira vez aqui no Rio de Janeiro. Já estive outras vezes no Brasil jogando torneios juvenis, mas não vinha há muitos anos aqui. A organização do torneio e todo mundo nos tratou super bem. Agora iremos para Florianópolis — disse a espanhola, que só jogará a chave de simples na capital catarinense.

Já Tara Würth comemorou seu segundo título deste porte e agora sairá do 239º para o 128º lugar na classificação da WTA.

— Não jogávamos há muito tempo. Fomos nos familiarizando com o nosso jogo durante o torneio. Jogamos muito bem e no final ganhamos o torneio — disse a croata.

Final de simples

A final de simples será decidida neste domingo (19), a partir das 14 horas, entre a principal favorita ao título, a suíça Simona Waltert e a francesa Alice Ramé.

Nas semifinais, no sábado, Walteret passou pela austríaca Julia Grabher por 6/2 e 6/3 e Ramé eliminou Gorgodze por 6/2, 1/6 e 6/2.



