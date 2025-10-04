Espanha x Brasil pela Copa do Mundo sub-20: saiba horário e onde assistir ao vivo

Espanha e Brasil se enfrentam neste sábado (4), pela terceira rodada da Copa do Mundo sub-20. O jogo ocorre às 17h, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile.
Terceira do Grupo C, a seleção brasileira não depende apenas de si para avançar às oitavas do torneio. Além de vencer, precisa torcer para que o México não vença o Marrocos.
Escalações para Espanha x Brasil
Espanha: Fran González; Jesús Fortea, Izan Merino, Andrés Cuenca, Josué Díaz; Thiago Pitarch, Mendoza, Rayane Belaid; Pablo García, Jan Virgili e Iker Bravo. Técnico: Paco Gallardo.
Brasil: Otávio; Serrote, Iago, Bruno Alves, Leandrinho; Coutinho, Rayan Lucas, Erick Belé (Gustavo Prado), João Cruz e Wesley (Leonardo); Luighi. Técnico: Ramon Menezes
Onde assistir a Espanha x Brasil
A partida será transmitida ao vivo pelo SporTV e Cazé TV (YouTube).