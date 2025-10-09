Espanha, França e Portugal querem acelerar rumo à Copa; Alemanha sem margem para erros

Espanha, França e Portugal, três potências que têm tudo para lutar pelo título da Copa do Mundo de 2026, podem dar um passo quase definitivo nas Eliminatórias europeias, onde a tetracampeã Alemanha não tem margem para erros após estrear com uma derrota.

Essas quatro seleções disputaram a 'Final Four' da Liga das Nações em junho - vencida por Portugal - e, portanto, têm um torneio de tiro curto para se classificar para o Mundial que será disputado na América do Norte (Estados Unidos, México e Canadá): suas primeiras partidas foram em setembro e suas últimas serão disputadas em novembro.

- Sem Lamine e Rodri -

Nesta Data Fifa de outubro, a Espanha entra em campo sem seu astro Lamine Yamal, que sofreu com uma lesão na virilha no início da temporada, mas com a confiança que vem das vitórias contundentes que obteve na estreia nas Eliminatórias, por 3 a 0 na visita à Bulgária e 6 a 0 contra a Turquia, também fora de casa.

Líder do Grupo E, a Espanha joga no sábado, dia 11, contra a Geórgia, em Elche, e três dias depois, enfrenta a Bulgária, em Valladolid.

Ao desfalque de Yamal se juntou o do vencedor da Bola de Ouro de 2024, Rodri, que no domingo sofreu uma lesão muscular, E na terça-feira foi a vez do zagueiro do Real Madrid Dean Huijsen, com "fadiga muscular".

- Procuram-se atacantes -

A França, atual vice-campeã mundial, e que também obteve duas vitórias em outubro, agora sofre com uma enxurrada de lesões no ataque. O técnico Didier Deschamps não pode contar com Ousmane Dembélé, recém-sagrado vencedor da Bola de Ouro, e nem com Desirée Doué, Bradley Barcola e Marcus Thuram.

Além disso, o capitão Kylian Mbappé chegou ao centro de treinamento de Clairenfontaine na segunda-feira com "um pequeno problema" no tornozelo direito, mas Deschamps espera que ele se recupere para jogar contra Azerbaijão ou Islândia.

A onda de contusões forçou Deschamps a convocar Florian Thauvin, campeão mundial de 2018 e que não joga pelos 'Bleus' desde 2019, e Jean-Philippe Mateta, convocado para a seleção principal pela primeira vez aos 28 anos.

- CR7 confirmado -

Quem não vai ficar de fora desta Data Fifa é o eterno Cristiano Ronaldo, de volta para liderar a seleção de Portugal, a caminho dos 41 anos.

A lenda das cinco Bolas de Ouro marcou seu 39º gol em Eliminatórias da Copa do Mundo na vitória por 3 a 2 sobre a Hungria.

Líder do Grupo F, a seleção portuguesa, comandada pelo técnico espanhol Roberto Martínez, vai enfrentar a Irlanda, que vem de uma derrota para a Armênia.

"Nesta fase de classificação, não há margem para erros. O objetivo é manter a concentração total e tentar vencer as duas partidas", disse Martínez ao apresentar sua lista de convocados, que incluía João Neves, apesar de ter ficado de fora das últimas partidas do PSG.

- Alemanha quer se redimir -

A Alemanha volta a campo nas Eliminatórias após um desempenho decepcionante em setembro, com uma derrota por 2 a 0 diante da Eslováquia e uma vitória que só foi conquistada no fim do jogo contra a Irlanda do Norte (3 a 1).

Atualmente em terceiro lugar no Grupo A, com três pontos, a Alemanha precisa reagir contra duas seleções mais fracas: Luxemburgo e novamente a Irlanda do Norte.

"Duas vitórias: esse é o nosso objetivo claro para nos classificarmos diretamente para a Copa do Mundo", declarou o técnico Julian Nagelsmann.

A equipe está sem três jogadores importantes: Kai Havertz, Jamal Musiala e o goleiro Marc-André ter Stegen, devido a lesões.

- Haaland imparável -

Uma das grandes notícias das Eliminatórias europeias é a campanha impecável da Noruega, com cinco vitórias em cinco partidas, em um Grupo I onde a Itália está atrás com nove pontos - e um jogo a menos.

A seleção, liderada em campo por Erling Haaland (que marcou nada menos que cinco gols contra a Moldávia na vitória por 11 a 1 em setembro), não poderá contar com o meia Martin Odegaard, que se lesionou no sábado jogando pelo Arsenal. Os noruegueses recebem Israel no sábado, que também tem nove pontos.

Ausente das duas últimas Copas do Mundo, a Itália joga contra a Estônia em Tallinn no sábado e recebe Israel na terça-feira, em uma partida marcada por protestos significativos no país contra a guerra em Gaza e por pedidos para que ela não seja disputada.

"Sabemos que temos que jogar, caso contrário, perderíamos por 3 a 0 (por W.O.). Mas repito, é muito triste ver o que está acontecendo com essas pessoas inocentes, essas crianças. É de partir o coração ver tudo isso", disse o técnico da Itália, Gennaro Gattuso, na terça-feira.