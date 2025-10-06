Esgrimista brasileira Bia Bulcão vence o Torneio Satélite do Rio de Janeiro de florete

Bia e sua medalha de ouro. CBE / Divulgação

A esgrimista brasileira Bia Bulcão conquistou a medalha de ouro do Torneio Satélite do Rio de Janeiro de florete, evento do calendário da Federação Internacional de Esgrima (FIE), no Velódromo do Parque Olímpico da Barra da Tijuca.

Número 55 do ranking mundial antes do início da competição, Bia deve entrar no top 50 após a conquista. Embora ainda não tenha começado o período de classificação olímpica, a atleta de 31 anos está em uma de suas melhores posições na carreira e vem conquistando resultados importantes nos principais torneios disputados.

— A conquista foi legal, porque eu queria, obviamente, ganhar e fazer mais pontos no ranking mundial, por ser no Rio, onde eu gosto muito de jogar. Foi uma competição boa, mas estava difícil, né? Tinham atletas da Europa, que estão ali entre as melhores do mundo, várias atletas olímpicas além de mim, três ao todo. Então, o nível da prova estava bom. Legal que eu consegui aproveitar e jogar bem — comentou a esgrimista do Pinheiros (SP).

Na campanha do título, Bia Bulcão perdeu apenas um de seus seis jogos da fase de pules (classificatória), para a mexicana Ana Calderón, por 5 a 4. Conseguiu tocar as adversárias em 29 oportunidades, sofrendo apenas 10 e saindo da primeira fase com a terceira melhor campanha..

Já nas oitavas de final, não tomou conhecimento da chilena Antonia Evrard, vencendo por 15 a 3. Nas quartas venceu outra chilena, Arantza Inostroza, superada em um equilibrado 15 a 13.

A semifinal contra a marfinense Maxine Esteban, número 38 do ranking mundial, foi vencida por 15 a 11.

Na final, mais uma adversária bem ranqueada, a croata Dorja Blazic, 81ª do ranking, que na estreia eliminou a gaúcha Mariana Pistoia (85ª). O placar de 15 a 11 garantiu a primeira conquista de uma competição mundial para Bia.

As medalhas de bronze ficaram com Maxine Esteban e a chilena Lisa Montecinos.



