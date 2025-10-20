Equipes brasileiras terminam em terceiro no Pan-Americano de Tênis de Mesa

As equipes masculina e feminina do Brasil terminaram com a medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa. A competição foi disputada em Rock Hill, no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos.
No torneio masculino, os brasileiros perderam para os Estados Unidos, na semifinal, por 3 a 1, e dividiram o terceiro lugar com os mexicanos, que foram derrotados pela Argentina, por 3 a 2.
Vice-campeão de simples, o estadunidense Kanak Jha venceu Leonardo Iizuka por 3 a 2 (11/6, 8/11, 10/12, 13/11 e 11/8). Logo depois, Guilherme Teodoro venceu Jshan Liang por 3 a 1 (11/5, 6/11, 11/6 e 11/9) e empatou para o Brasil.
Mas Sid Naresh marcou 3 a 0 (11/5, 11/6 e 11/4) em Felipe Arado e Jha fez 3 a 1 (11/5, 11/3, 8/11 e 11/0) em Teodoro e garantiu a vitória dos Estados Unidos.
As oito melhores equipes se classificaram para o Mundial de 2026 em Londres. Além dos semifinalistas, Canadá, Porto Rico, Guatemala e Chile carimbaram o passaporte.
Feminino perde semi para Porto Rico
A seleção brasileira feminina também caiu na semifinal, ao levar 3 a 1 de Porto Rico.
Giulia Takahashi abriu a série vencendo a porto-riquenha Brianna Burgos por 3 a 2 (11/6, 10/12, 10/12, 13/11 e 11/5), mas logo depois a campeã individual Adriana Díaz fez 3 a 0 (11/8, 11/6 e 11/5) sobre Laura Watanabe e igualou a disputa.
Porto Rico virou com o 3 a 0 (11/9, 11/9 e 12/10) de Alondra Rodríguez sobre Victoria Strassburger e fechou a disputa com um 3 a 0 (11/4, 11/6 e 11/9) de Díaz contra Takahashi.
O Brasil dividiu o bronze com o Chile, que perdeu a outra semifinal para os Estados Unidos por 3 a 0.
Na decisão do título, Porto Rico fez 3 a 1 nos EUA e ficou com o ouro.
Assim como no torneio masculino, as oito melhores equipes se classificaram para o Mundial. Canadá, México, Guatemala e Argentina se juntaram aos quatro semifinalistas para garantir presença em Londres, no próximo ano.