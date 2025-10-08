Esportes

Esporte Atrás das Grades
“A gente esquece que está preso”: o torneio de futsal na cadeia que dá prêmios inusitados aos campeões

Competição conta com seis times e ocorre apenas em caso de bom comportamento. Zero Hora acompanhou a disputa dentro da cadeia, no primeiro episódio da série que mostra o impacto da prática esportiva para presidiários e adolescentes infratores

André R. Herzer

