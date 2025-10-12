Em Roland Garros, brasileiro Giovanni Vianna é vice na etapa de Paris da Liga Mundial de Skate

Giovanni Vinna (E) no pódio em Roland Garros. SLS / Divulgação

O brasileiro Giovanni Vianna ficou com o vice-campeonato da etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), disputada neste sábado (11), na quadra Suzanne-Lenglen, no Stade de Roland-Garros.

Na final, o paulista somou 34.8 pontos contra 36.1 do francês Vincent Milou, que levou o título. O pódio ainda teve o japonês Sora Shirai, com 27.6 pontos.

— Fiquei muito feliz com o segundo lugar aqui no SLS Paris, principalmente por ter sido em Roland Garros. Eu curto muito jogar tênis, então essa conquista foi ainda mais especial para mim — disse Giovanni após a prova.

Os demais brasileiros, Felipe Gustavo, Carlos Ribeiro, Filipe Mota e o medalhista olímpico Kelvin Hoefler não passaram pelas eliminatórias.

Japonesa leva título feminino

Sem Rayssa Leal, eliminada na primeira fase, a japonesa Aoi Uemura levou o título com 29.8 pontos na final.

O pódio ainda teve a australiana Chloe Covell, que ficou em segundo com 22.3 pontos, e a japonesa Yumeka Oda, que terminou na terceira posição com 21.1 pontos.

Legado em Paris

A etapa da SLS deixará um legado para a comunidade local: o skatepark montado especialmente para ao evento será doado à região de Île-de-France, garantindo uma estrutura de nível internacional para jovens skatistas e fortalecendo ainda mais o esporte no país.

Próximas etapas

Agora, o circuito segue para Las Vegas (EUA), em 25 de outubro, e encerra a temporada no Brasil, com o SLS Super Crown World Championship, nos dias 6 e 7 de dezembro, em São Paulo.



