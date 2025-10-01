Em Pequim, Sinner bate Tien e conquista terceiro título no ano

Sinner chegou ao 21º título da carreira. PEDRO PARDO / AFP

O italiano Jannik Sinner conquistou nesta quarta-feira (1º) o título do ATP 500 de Pequim. Na decisão, ele derrotou o estadunidense Learner Tien, 52º do mundo, por duplo 6/2, em 1h13min de partida. Este foi o 21º troféu da carreira do atual número 2 do mundo.

Em uma temporada onde venceu dois Grand Slam, Australian Open e de Wimbledon e jogou as decisões dos outros dois, em Roland Garros e o US Open, perdendo ambas para Carlos Alcaraz, Sinner acabou não disputando torneios importantes por cumprir uma suspensão por doping e, desta forma, acabou perdendo a primeira posição no ranking.

A final do Aberto da China foi a sétima disputada por ele ano e a terceira vencida. Curiosamente as quatro perdidas foram para o espanhol, que também levou a melhor nos Masters de Roma e Cincinnati.

— É um lugar muito, muito especial para mim. Minha equipe, obrigado por compreender e trabalhar comigo. Nem toda a equipe está aqui, então espero que o resto esteja assistindo de casa. Obrigado por trabalhar comigo e vamos tentar melhorar e lutar por mais, e vamos ver como será o resto da temporada, mas estou muito feliz em compartilhar este (troféu) com todos vocês — comemorou o italiano.

Com a vitória desta quarta, Sinner conseguiu encurtar a diferença de 760 para 590 pontos entre ele e Alcaraz.