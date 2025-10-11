Martine Grael e Kahena Kunze fazem ótima prova e ingressam no top 10 em Mundial de vela

As brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze reagiram no Final Series do Campeonato Mundial de vela da classe 49er FX, que ocorre em Cagliari, na Itália, e subiram da 20ª para a sétima colocação.
Em quatro regatas neste sábado (11), elas terminaram em sétimo, segundo, quarto e quinto lugar, respectivamente, e deram um salto de 13 posições na classificação geral, onde acumulam 127 pontos perdidos.
Com estes resultados, as bicampeãs olímpicas (2016 e 2020) e campeãs mundiais em 2014 conseguiram um lugar na Medal Race, que acontecerá no domingo (12), com os 20 melhores barcos entre os 25 que estavam na Flotilha de Ouro.
Mas apesar dos ótimos resultados nas quatro regatas deste sábado, elas não tem mais condições de garantir um lugar no pódio, já que a diferença para o terceiro lugar é de 24 pontos no momento.
As suecas Vilma Bobeck e Ebba Berntsson, com 81 pontos perdidos seguem na liderança, seguidas pelas espanholas Paula Barceló e Maria Cantero, com 83 e pelas irmãs canadenses Georgia e Antonia Lewin-Lafrance, que somam 103.
Martine Grael e Kahena Kunze estavam sem competir a mais de uma temporada e voltaram a velejar juntas no Mundial. A última competição da dupla havia sido os Jogos Olímpicos de Paris. Depois, elas se dedicaram ao SailGP.