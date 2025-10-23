Em operação com 30 detidos, jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI por investigação em esquema de apostas

Chauncey Billups (E) e Terry Rozier (D) foram presos. Fotos de AMANDA LOMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Dois nomes da NBA foram presos pelo FBI nesta quinta-feira (23). O jogador Terry Rozier, do Miami Heat, e o técnico Chauncey Billups, do Portland Trail Blazers, estão sendo investigados por participarem de esquema de apostas. A informação foi dada pela ESPN dos Estados Unidos.

Rozier, 31 anos, foi preso durante a madrugada em um hotel de Orlando, onde a delegação do Heat estava hospedada depois da partida contra o Orlando Magic, na estreia pela NBA. A prisão de Billups, 49 anos, não teve detalhes divulgados.

Segundo a ESPN, a investigação iniciou em março de 2023, quando Rozier ainda jogava pelo Hornets. À época, casas de apostas em vários estados dos EUA identificaram uma movimentação suspeita de apostas envolvendo as estatísticas do jogador antes de uma partida contra o New Orleans Pelicans.

A defesa de Rozier disse à "ESPN" que o jogador se reuniu várias vezes com autoridades da NBA e do FBI em 2023 e que a investigação inicial da liga determinou que ele não havia feito nada de errado. A NBA disse ter investigado o caso na época e que não encontrou violação das regras da liga.

Outro nome investigado pelo FBI é Malik Beasley, do Detroit Pistons, disse uma fonte da agência à AP.

Quatro pessoas já se declararam culpadas de envolvimento com esquemas de apostas desde o início da investigação. Outro jogador, Jontay Porter, ex-pivô do Toronto Raptors, já foi banido da NBA pelo esquema. Ele admitiu ter manipulado seu desempenho em duas partidas e aguarda sentença.

O que diz o FBI

Em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (23), o diretor da principal agência de inteligência dos EUA, Kash Patel, forneceu mais detalhes sobre a investigação. De acordo do Patel, a ação do FBI aconteceu em 11 estados e mais de 30 pessoas detidas.

Confira o trecho da coletiva