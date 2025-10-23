Esportes

Movimentações suspeitas
Notícia

Em operação com 30 detidos, jogador e técnico da NBA são presos pelo FBI por investigação em esquema de apostas

Terry Rozier e Chauncey Billups são os nomes dos investigados e ainda há outros jogadores que estão sendo analisados

Zero Hora

