Em noite de chuva de pelúcias, atual vice-campeão estreia com vitória na Superliga

A chuva de pelúcia promovida pelo público em Campinas. Vôlei Renata / Divulgação

A rodada de abertura da temporada 2025-2026 da Superliga masculina de vôlei teve mais três jogos na noite de quinta-feira (23), com predominância dos clubes paulistas.

Vice-campeão da temporada passada, o Vôlei Renata venceu o Monte Carmelo (MG), por 3 a 0, parciais de 25/15, 25/13 e 25/23, em jogo que teve 1h20min de duração.

Mas além do resultado, o jogo foi marcado por uma ação promovida pelo time de Campinas, que pelo segundo ano seguido, promoveu a chuva de pelúcia, que incentiva os torcedores a doarem bichinhos para instituições de caridade e hospitais infantis. A ação ocorreu no intervalo do segundo para o terceiro set da partida que contou com 2.250 torcedores no Ginásio do Taquaral.

O oposto argentino Bruno Lima levou o troféu Viva Vôlei, de melhor em quadra. Ele terminou o jogo com 15 pontos, três a mais que o ponta Adriano.

— É bom começar assim essa Superliga, não só para mim mas também para o time. Fizemos um bom jogo, por ser o primeiro, estávamos um pouco ansiosos, mas conseguimos controlar bem. Ainda temos um caminho muito longo, temos de ir um jogo após o outro — comentou Bruno Lima.

Sesi-Bauru supera Joinville

Seis-Bauru começou bem o torneio. Felipe Wiira / Divulgação/Sesi-SP

Campeão da edição 2023-2024, o Sesi Bauru recebeu o Joinville Vôlei (SC) e venceu por 3 a 0, parciais de 27/25, 25/20 e 25/22, em 1h33min de confronto.

O central Thiery, que fez oito pontos, foi escolhido o melhor da partida. Os maiores pontuadores foram o ponteiro Marcus Coelho e o oposto Jaques, ambos do Joinville, com 13 acertos cada.

No Sesi-Bauru, Marcos e Guiga terminaram com 11 pontos no jogo e foram os que mais contribuíram para o ataque.

Guaraulhos vira sobre o Minas

Bryan Silva marcou 28 pontos. Mauro Horita / Divulgação/Vôlei Guarulhos

Semifinalista da temporada passada, o Vôlei Guarulhos venceu o forte Minas Tênis Clube, de virada, parciais de 24/26, 33/31, 25/18, 18/25 e 17/15, após 2h28min de disputa.

A equipe comandada por Nery Tambeiro contou com 28 pontos do oposto Bryan Silva, que completará 20 anos daqui uma semana.

O experiente levantador Sandro, 44, foi o melhor da partida e levou para casa o troféu Viva Vôlei.



