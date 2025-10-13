Em final brasileira, Giovani Ferreira vence Leonardo Gonçalves e leva o ouro no Grand Prix de Lima de Judô

Giovani disputou primeira competição na categoria e derrubou três top 10. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Em uma final 100% brasileira, Giovani Ferreira (Pinheiros-SP) venceu Leonardo Gonçalves (Sogipa), nesta segunda-feira (13), na decisão da categoria meio-pesado (até 100 kg) do Grand Prix de Lima, no Peru, etapa válida pelo Circuito da Federação Internacional de Judô (IJF).

O título veio em um disputa equilibrada. Com maior envergadura e experiência, Leonardo Gonçalves conseguiu melhores entradas e com dois minutos e seis segundos conseguiu forçar uma punição para Giovani. No final, quando restavam 12 segundos, ambos receberam um shido (punição) e foram para o golden score.

No tempo extra, Giovani Ferreira fez um lindo contragolpe e derrubou Leonardo, com 28 segundos, ganhando a medalha de ouro com um ippon e coroando uma grande campanha.

A trajetória de Giovani até o ouro

Em nova categoria, após subir dos 90 kg para os 100 kg, Giovani Ferreira estreou vencendo Jared Causse, dos Estados Unidos. Pezão, como é chamado o judoca brasileiro, venceu o 71º do ranking com dois waz-aris.

Já nas quartas, ele encarou o ucraniano Anton Savtskiy, sexto do mundo, que nesta temporada foi ouro em dois Grand Slam. Com um yuko, o judoca do Pinheiros (SP) garantiu vaga nas quartas de final.

O terceiro rival de Giovani foi o letão Maksims Duinovs, que acabou derrotado por ippon, no golden score.

Na semifinal, Giovani venceu o atual campeão olímpico. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Após derrotar o número 6 da categoria, Pezão enfrentou o número 5, o azeri Zelym Kotsoiev, atual campeão olímpico e bronze no último Mundial. Em luta acirrada, ele conseguiu surpreender o rival e vencer com um yuko.

A campanha de Leonardo até a final

Quarto colocado do ranking mundial, Leonardo iniciou já nas oitavas de final e encarou uma luta dura, contra o estadunidense Daniel Liubimovski, 188º do mundo, que só foi superado nas punições no golden score, após sete minutos e 35 segundos.

Nas quartas de final, o paulista bateu o tcheco Martin Bezdek, com um ippon em apenas 33 segundos.

Na semifinal, Leonardo derrubou o francês Aurélien Diesse. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

O adversário da semifinal foi o francês Aurélien Diesse, também superado com a pontuação máxima (ippon) a 52 segundos do final dos quatro minutos regulamentares de luta.