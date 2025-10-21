Eintracht Frankfurt e Liverpool se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 16h, pela terceira rodada da Champions League. O jogo ocorre no Deutsche Bank Park, em Frankfurt.
Escalações para Eintracht Frankfurt x Liverpool
Eintracht: Kauã Santos, Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Larsson, Doan, Bahoya, Uzun; Burkardt. Técnico: Dino Toppmöller
Liverpool: Mamardashvili, Szoboszlai, Van Dijk, Konaté, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Wirtz; Isak. Técnico: Arne Slot
Arbitragem para Eintracht Frankfurt x Liverpool
François Letexier (FRA) auxiliado por Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA). VAR: Jérôme Brisard (FRA).
Onde assistir a Eintracht Frankfurt x Liverpool
A partida será transmitida ao vivo por HBO Max e Space.