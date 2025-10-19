Eintracht Frankfurt empata com Freiburg antes de receber Liverpool na Champions

O Eintracht Frankfurt (7º) não passou de um empate em 2 a 2 com o Freiburg (9º) neste domingo (19), pela 7ª rodada do Campeonato Alemão, três dias antes de receber o Liverpool na Liga dos Campeões.

Jogando fora de casa, o Eintracht saiu atrás no placar com o atacante Derry Scherhant marcando logo aos dois minutos para os anfitriões, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com dois gols de Jonathan Burkardt (18' e 38').

Quando parecia que os três pontos voltariam para Frankfurt, Vincenzo Grifo, especialista em bola parada, surpreendeu o goleiro brasileiro Kauã Santos em cobrança de falta e empatou para o Freiburg (87').

O resultado voltou a evidenciar a irregularidade do Eintracht nesta temporada, com três vitórias, um empate e três derrotas no campeonato.

O time de Frankfurt tem o segundo melhor ataque da Bundesliga (19 gols), atrás apenas do líder Bayern de Munique, mas também tem a pior defesa, com 18 gols sofridos.

Em sua segunda participação na Champions, o Eintracht receberá na próxima quarta-feira o poderoso Liverpool.

-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Union Berlin - B. Mönchengladbach 3 - 1

- Sábado:

Heidenheim - Werder Bremen 2 - 2

Colônia - Augsburg 1 - 1

Wolfsburg - Stuttgart 0 - 3

RB Leipzig - Hamburgo 2 - 1

Mainz - Bayer Leverkusen 3 - 4

B. de Munique - B. Dortmund 2 - 1

- Domingo:

Freiburg - Eintracht Frankfurt 2 - 2

(12h30) St Pauli - Hoffenheim

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 21 7 7 0 0 27 4 23

2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1

3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5

4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7

5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5

6. Colônia 11 7 3 2 2 12 10 2

7. Eintracht Frankfurt 10 7 3 1 3 19 18 1

8. Union Berlin 10 7 3 1 3 11 14 -3

9. Freiburg 9 7 2 3 2 11 11 0

10. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3

11. Werder Bremen 8 7 2 2 3 11 16 -5

12. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1

13. Augsburg 7 7 2 1 4 12 14 -2

14. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3

15. Wolfsburg 5 7 1 2 4 8 13 -5

16. Mainz 4 7 1 1 5 8 14 -6

17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7

18. B. Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9