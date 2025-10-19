Eintracht Frankfurt empata com Freiburg antes de receber Liverpool na Champions

O Eintracht Frankfurt (7º) não passou de um empate em 2 a 2 com o Freiburg (9º) neste domingo (19), pela 7ª rodada do Campeonato Alemão, três dias antes de receber o Liverpool na Liga dos Campeões.
Jogando fora de casa, o Eintracht saiu atrás no placar com o atacante Derry Scherhant marcando logo aos dois minutos para os anfitriões, mas conseguiu a virada ainda no primeiro tempo com dois gols de Jonathan Burkardt (18' e 38').
Quando parecia que os três pontos voltariam para Frankfurt, Vincenzo Grifo, especialista em bola parada, surpreendeu o goleiro brasileiro Kauã Santos em cobrança de falta e empatou para o Freiburg (87').
O resultado voltou a evidenciar a irregularidade do Eintracht nesta temporada, com três vitórias, um empate e três derrotas no campeonato.
O time de Frankfurt tem o segundo melhor ataque da Bundesliga (19 gols), atrás apenas do líder Bayern de Munique, mas também tem a pior defesa, com 18 gols sofridos.
Em sua segunda participação na Champions, o Eintracht receberá na próxima quarta-feira o poderoso Liverpool.
-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Union Berlin - B. Mönchengladbach 3 - 1
- Sábado:
Heidenheim - Werder Bremen 2 - 2
Colônia - Augsburg 1 - 1
Wolfsburg - Stuttgart 0 - 3
RB Leipzig - Hamburgo 2 - 1
Mainz - Bayer Leverkusen 3 - 4
B. de Munique - B. Dortmund 2 - 1
- Domingo:
Freiburg - Eintracht Frankfurt 2 - 2
(12h30) St Pauli - Hoffenheim
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Bayern de Munique 21 7 7 0 0 27 4 23
2. RB Leipzig 16 7 5 1 1 10 9 1
3. Stuttgart 15 7 5 0 2 11 6 5
4. Borussia Dortmund 14 7 4 2 1 13 6 7
5. Bayer Leverkusen 14 7 4 2 1 16 11 5
6. Colônia 11 7 3 2 2 12 10 2
7. Eintracht Frankfurt 10 7 3 1 3 19 18 1
8. Union Berlin 10 7 3 1 3 11 14 -3
9. Freiburg 9 7 2 3 2 11 11 0
10. Hamburgo 8 7 2 2 3 7 10 -3
11. Werder Bremen 8 7 2 2 3 11 16 -5
12. St Pauli 7 6 2 1 3 8 9 -1
13. Augsburg 7 7 2 1 4 12 14 -2
14. Hoffenheim 7 6 2 1 3 9 12 -3
15. Wolfsburg 5 7 1 2 4 8 13 -5
16. Mainz 4 7 1 1 5 8 14 -6
17. Heidenheim 4 7 1 1 5 6 13 -7
18. B. Mönchengladbach 3 7 0 3 4 6 15 -9
* AFP