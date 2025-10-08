Egito vence Djibouti (3-0) e se classifica para Copa do Mundo de 2026

O Egito se classificou para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, ao derrotar o Djibuti por 3 a 0 nesta quarta-feira (8), em Casablanca, no Marrocos.

Será a quarta participação egípcia na história dos Mundiais, depois das edições de 1934, 1990 e 2018.

Os gols do jogo, disputado no Marrocos devido à indisponibilidade dos estádios no Djibouti, foram marcados por Ibrahim Adel (8') e Mohamed Salah (13' e 84').

Com o resultado, o Egito garante a liderança do Grupo A das Eliminatórias africanas com 23 pontos, cinco à frente da seleção de Burkina Faso, que como vice-líder da chave vai para a repescagem, já que na última rodada não poderá ser alcançada por Serra Leoa (3º, 12 pontos).

Comandados pelo craque do Liverpool Mohamed Salah e sem o atacante do Manchester City Omar Marmoush, lesionado, os 'Faraós' foram a campo precisando vencer para garantir a classificação sem depender dos demais resultados do grupo.

O Egito se junta à Tunísia e Marrocos como os representantes africanos já classificados para o Mundial do ano que vem. O continente terá pelo menos nove seleções no torneio, com um eventual décimo participante, a depender do resultado da repescagem.