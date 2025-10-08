Egito bate Djibuti com 2 gols de Salah e é a 19ª seleção classificada à Copa do Mundo de 2026

Primeira seleção africana/asiática a disputar uma Copa do Mundo, o Egito está confirmado na edição de 2026, com sedes nos Estados Unidos, México e Canadá - será a quarta disputa em sua história. A vaga dos faraós veio com vitória tranquila sobre o lanterna Djibuti, em Casablanca, no Marrocos, por 3 a 0 em dia de brilho de Mohamed Salah. Já são 19 países garantidos na competição.

A seleção do ídolo e capitão Salah, do Liverpool, já havia disputado as edições de 1934, 1990 e 2018 e volta à Copa do Mundo após ficar fora da edição passada, disputada no Catar - perdeu a disputa de vaga em mata-mata com Senegal nas penalidades - e vencida pela Argentina em decisão contra a França.

O Egito se junta ao Marrocos e à Tunísia, representantes africanas que haviam se garantido na rodada anterior das Eliminatórias. É o 19° esquadrão classificado para a Copa do Mundo de 2026, que contará com 48 participantes pela primeira vez na história, o que abre chances para muitos países sonharem com vaga.

Depois de frustrar seus torcedores e adiar a classificação ao não sair do 0 a 0 com Burkina Faso na rodada passada, fora de casa, os egípcios precisaram de somente 13 minutos para encaminhar a vaga, com gols de Adel, de cabeça, e Mohamed Salah, em batida rasteira. O segundo tempo era de administração da vantagem, mas ainda deu tempo de Salah ampliar, após lançamento longe e lindo toque de primeira. No fim, a festa foi tímida em um estádio às moscas.

Com o triunfo, o Egito subiu para 23 pontos, restando somente três em disputa, com cinco de vantagem sobre a vice-líder Burkina Faso - bateu Serra Leoa por placar mínimo, gol de Zougrana.

GANA QUASE LÁ