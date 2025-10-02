Eagles e Bills já despontam como favoritos na NFL? Assista ao podcast

Apenas dois times seguem invictos após quatro rodadas da NFL: o atual campeão Philadelphia Eagles e o Buffalo Bills, um de cada conferência. Já é possível considerá-los os favoritos?
O novo episódio do PrimeCast analisa o cenário que se desenha até agora, além de falar sobre as lesões, os times que decepcionam e o desempenho dos quarterbacks segundanistas.
Assista ao PrimeCast:
O PrimeCast tem episódio inédito sobre futebol americano e basquete toda semana. O podcast pode ser acessado também nas principais plataformas de áudio, além do site e app de GZH.