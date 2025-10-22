É Seleção? Compare números de Reinaldo no Mirassol e no Grêmio

Jogador chegou ao Mirassol neste ano. Pedro Zacchi / Mirassol / Divulgação

Sensação do Brasileirão, o Mirassol conta com um ex-jogador do Grêmio em seu elenco. Reinaldo é um dos principais nomes do time paulista, que ocupa a quarta posição no campeonato.

O lateral-esquerdo, bastante criticado enquanto atuou pelo Tricolor, é o artilheiro da equipe na competição, com 11 gols, apenas quatro atrás de Arrascaeta e Kaio Jorge, líderes da estatística.

Com a camisa do Mirassol na temporada, são 39 jogos, 12 gols e sete assistências, participando de um gol a cada dois jogos, praticamente.

Os números que Reinaldo tem com o time paulista são superiores ao que teve quando defendia o Grêmio, entre 2023 e 2024. No Tricolor, foram 95 jogos, nove gols e 10 assistências, precisando de cinco jogos para participar de um gol.

É Seleção mesmo?

Após a vitória sobre o Inter, o jogador respondeu sobre as chances de ser chamado para a Seleção Brasileira. O ex-Grêmio mantém o sonho vivo:

— Por que não? Como todo atleta de futebol da elite, eu mantenho meu sonho, mas sei também como é difícil chegar, ainda mais atuando num time de menor expressão. Mas a regularidade da minha carreira e essa temporada especial que estamos vivendo aqui me fazem alimentar esse sonho.

Reinaldo no Grêmio

95 jogos, nove gols e 10 assistências;

1 participação em gol a cada 5 jogos.

Reinaldo no Mirassol