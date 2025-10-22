É Seleção? Compare números de Reinaldo no Mirassol e no Grêmio

Sensação do Brasileirão, o Mirassol conta com um ex-jogador do Grêmio em seu elenco. Reinaldo é um dos principais nomes do time paulista, que ocupa a quarta posição no campeonato.
O lateral-esquerdo, bastante criticado enquanto atuou pelo Tricolor, é o artilheiro da equipe na competição, com 11 gols, apenas quatro atrás de Arrascaeta e Kaio Jorge, líderes da estatística.
Com a camisa do Mirassol na temporada, são 39 jogos, 12 gols e sete assistências, participando de um gol a cada dois jogos, praticamente.
Os números que Reinaldo tem com o time paulista são superiores ao que teve quando defendia o Grêmio, entre 2023 e 2024. No Tricolor, foram 95 jogos, nove gols e 10 assistências, precisando de cinco jogos para participar de um gol.
É Seleção mesmo?
Após a vitória sobre o Inter, o jogador respondeu sobre as chances de ser chamado para a Seleção Brasileira. O ex-Grêmio mantém o sonho vivo:
— Por que não? Como todo atleta de futebol da elite, eu mantenho meu sonho, mas sei também como é difícil chegar, ainda mais atuando num time de menor expressão. Mas a regularidade da minha carreira e essa temporada especial que estamos vivendo aqui me fazem alimentar esse sonho.
Reinaldo no Grêmio
- 95 jogos, nove gols e 10 assistências;
- 1 participação em gol a cada 5 jogos.
Reinaldo no Mirassol
- 39 jogos, 12 gols e sete assistências;
- 1 participação em gol a cada 2 jogos.