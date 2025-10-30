É possível confiar no Arsenal para ser campeão da Premier League? Assista ao podcast

Após algumas temporadas batendo na trave, o Arsenal tenta provar que finalmente amadureceu o suficiente para conquistar a Premier League. Este é o tema do novo episódio do podcast Deu Liga.
O elenco de Mikel Arteta combina talento jovem com experiência, e a consistência defensiva tem sido um diferencial em relação aos anos anteriores.
No entanto, a dúvida persiste: o time londrino terá força mental e regularidade para superar gigantes como Manchester City e Liverpool até maio?
A resposta depende da capacidade dos Gunners de manter o foco e transformar o bom futebol em títulos, algo que ainda lhes falta desde o início da era Arteta.
Assista ao Deu Liga
O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.