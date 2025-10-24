Do que o Palmeiras precisa para ir à final da Libertadores 

A situação do Palmeiras na Libertadores ficou mais complicada após o jogo de ida das semifinais, na última quinta-feira (23).
Jogando em Quito, contra a LDU, o time de Abel Ferreira foi goleado por 3 a 0 pelos equatorianos e agora terá que reverter o resultado em São Paulo.
Para avançar à final da Libertadores, o alviverde terá que vencer por mais de três gols de diferença na Arena do Palmeiras, na próxima quinta-feira (30), às 21h30min, horário de Brasília. Vitória por três gols leva a decisão para os pênaltis. Empate ou nova derrota elimina a equipe de Abel Ferreira.
Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0 e depende de um empate na Argentina, na próxima quarta-feira (29), para chegar à final.