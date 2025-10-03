Djokovic vence duelo de veteranos e vai à terceira rodada em Xangai

Em um confronto de dois veteranos das quadras, o sérvio Novak Djokovic derrotou o croata Marin Cilic, nesta sexta-feira (3), e garantiu uma vaga na terceira rodada do Masters 1000 de Xangai, na China.
Aos 38 anos, o vencedor de 24 torneios do Grand Slam marcou 7/6 (7/2) e 6/4, em 1h55min de jogo, e superou o rival de 37 anos, que em 2014 foi campeão do US Open.
Esta foi a 22ª partida entre eles no circuito da ATP desde 2008 e a Djokovic conquistou a 20ª vitória.
Na terceira rodada, o sérvio vai encarar o alemão Yannick Hanfmann, que saiu do qualifying e obteve sua segunda vitória em três sets. Após vencer o italiano Lorenzo Sonego, na estreia, ele surpreendeu o estadunidense Frances Tiafoe por 6/7 (9/11), 6/2 e 6/1.
Uma das surpresas do dia foi a vitória do belga David Goffin, ex-número 7 do ranking, que venceu o estadunidense Ben Shelton, sexto do mundo, por 6/2 e 6/4, em 1h31min de partida.
O tenista de 34 anos, que conviveu com muitas lesões nos últimos anos e atualmente é o 83º na classificação mundial, agora vai enfrentar o canadense Gabriel Diallo, que eliminou o francês Benjamin Bonzi, com um duplo 6/4.
Outros resultados do dia
- Francisco Cerúndolo (ARG) 2 x 0 Adrian Mannarino (FRA) - 7/6 (7/3) e 7/6 (7/4)
- Jaume Munar (ESP) 2 x 0 Flavio Cobolli (ITA) - 7/5 e 6/1
- Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 2 x 0 Lucca Nardi (ITA) - 6/3 e 7/6 (7/4)
- Ugo Humbert (FRA) 2 x 0 Jordan Thompson (AUS) - 6/3 e 7/6 (7/4)
- Holger Rune (DIN) 2 x 0 Sebastián Báez (ARG) - 7/5 e 6/4
- Valentin Vacherot (MCO) 2 x 1 Alexander Bublik (CAZ) - 3/6, 6/3 e 6/4
- Tomas Machac (CZE) 2 x 0 Mattia Bellucci (ITA) - 6/3 e 6/4
- Tallon Griekspoor (HOL) 2 x 1 Jenson Brooksby (EUA)- 6/1 , 1/6 e 6/1
- Learner Tien (EUA) 2 x 1 Miomir Kecmanovic (SRB) - 4/6, 6/3 e 6/4