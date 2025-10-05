Djokovic vence alemão e vai às oitavas de final em Xangai

HECTOR RETAMAL / AFP

Em um jogo complicado, Novak Djokovic precisou de três sets para avançar às oitavas de final do Masters 1000 de Xangai, na China. Neste domingo (5), o sérvio de 38 anos lutou por duas e 42 minutos para vencer o alemão Yannick Hanfmann, que veio do qualifying. Com parciais de 4/6, 7/5 e 6/3, Nole segue na batalha pelo 101º troféu da carreira.

Quatro vezes campeão em Xangai e vice na temporada passada, o atual número 5 do mundo sofreu diante do bom jogo apresentado pelo adversário, que atualmente é o 150º na classficação mundial.

No set inicial, sem chances de quebra, Djokovic perdeu o saque em uma oportunidade e acabou derrotado por 6 a 4, em 50 minutos.

Após uma pausa para que o alemão fosse ao vestiário, o jogo foi retomado e foi a ves do sérvio conseguir uma quebra de saque decisiva para fechar em 7 a 5 e deixar tudo igual.

Melhor em quadra e com o apoio do público, Novak Djokovic dominou o set final e fechou em 6 a 3, após liderar em 4 a 1, confirmando a vaga nas oitavas de final, onde enfrentará o espanhol Jaume Munar, 41º do mundo, que passou pelo japonês Yoshihito Nishioka (173º) por 2 a 1 (6/4, 5/7 e 6/1).

Ao final do jogo, o sérvio falou sobre as condições climáticas, já que a alta umidade de Xangai é um fator a ser superado pelos jogadores.

— É a mesma coisa para todos os jogadores em quadra, mas é brutal quando você tem mais de 80% de umidade, dia após dia, principalmente para os caras que jogam durante o dia, com calor, com sol, é ainda mais brutal. Para mim, biologicamente, é um pouco mais desafiador lidar com isso. Mas eu realmente tive que resistir hoje. Yannick (Hanfmann) fez uma partida incrível desde o início — comentou Djokovic.

Francês surpreende Fritz

A grande surpresa da rodada ficou por conta da vitória do francês Giovanni Mpetshi Perricard, 37º do ranking, que venceu o quarto colocado, o estadunidense Taylor Fritz por 2 a 0, parciais de 6/4 e 7/5, em uma hora e 25 minutos.

Com a vitória, o tenista de 22 anos agora vai enfrentar o dinamarquês Holger Rune, que segue sem perder set. Neste domingo, ele aplicou um duplo 6/4 no francês Ugo Humbert.

