Diretor do Flamengo detona arbitragem e sugere favorecimento ao Palmeiras: 'Vergonhoso'

José Boto, diretor de futebol do Flamengo, não poupou críticas à arbitragem brasileira na noite deste domingo. Apesar de o time carioca ter perdido para o Bahia, por 1 a 0, com dois jogadores expulsos, o dirigente voltou as atenções para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. O time alviverde venceu de virada, por 3 a 2, depois de o árbitro Ramon Abatti Abel deixar de marcar penalidade clara para o tricolor paulista quando a partida estava 2 a 0.

"Não falo do jogo de hoje, falo da percepção que eu tinha quando estava na Europa, que se falava muito da arbitragem brasileira e eu não estava dentro e não percebia muito bem o que era. Hoje consigo perceber", disse o dirigente em entrevista a jornalistas na zona mista da Arena Fonte Nova, em Salvador.

"O que se passa nos outros jogos é vergonhoso. Tentamos falar com a CBF, mas segue igual. O que se passa nos outros jogos deixa suspeitas do que acontece por trás", reclamou o português.

Com os resultados da rodada, o Palmeiras chegou aos mesmos 55 pontos do Flamengo, mas assumiu a liderança por ter uma vitória a mais. Ao ser questionado se acreditava que o Palmeiras estava sendo favorecido, Boto respondeu: "Basta vocês verem o que se passa. Basta vocês verem o que se passa. Eu não estou a acusar ninguém. Agora, como até estrangeiro, isto não me cheira bem."

Boto reclamou também da falta de padrão no critério adotado pela arbitragem no campeonato. "Não me parece que seja só falta de qualidade dos árbitros, porque eles apitam de uma maneira quando vão a um sítio e depois apitam de outra maneira quando vão a outro. E isto prejudica-nos, prejudica o esforço dos nossos jogadores. Sabendo nós que também temos que melhorar muita coisa e que não estamos a fugir às nossas responsabilidades."