Diogo Moreira é confirmado na equipe Honda LCR e Brasil volta ao grid da MotoGP após 19 anos

Diogo Moreira foi eleito o Estreante do Ano em 2024 na Moto2. SONNY TUMBELAKA / AFP

O Brasil voltará a contar com um piloto no grid da MotoGP em 2026. Nesta terça-feira (14), a equipe Honda LCR Team anunciou a contratação de Diogo Moreira, de 21 anos.

Desde 2007, quando Alexandre Barros disputou sua última edição, que o País não era representado na principal categoria da motovelocidade. O contrato de Moreira é válido por múltiplos anos.

"Após uma atuação de destaque na Moto2, onde foi eleito o Estreante do Ano em 2024, o brasileiro chega com um histórico impressionante", destacou a nota da Honda.

A equipe ainda o chamou de "estrela em ascensão" e afirmou que ele está pronto para causar impacto na categoria principal do MotoGP.

"Esta contratação fortalece o compromisso da Honda e da LCR com o desenvolvimento de jovens talentos, um dos muitos fundamentos em que a equipe se concentra", seguiram na mensagem de boas-vindas a Diogo.

Prodígio

O jovem brasileiro, de Guarulhos, corre com motos desde muito jovem. Ele estreou profissionalmente na Europa ainda em 2019, na Talent Cup, do Campeonato Espanhol.

Moreira estava sendo cobiçado por diversas fábricas antes de fechar com a Honda. Lá, ele será companheiro do experiente francês Johann Zarco, de 35 anos, que recentemente renovou seu contrato até 2027.

Na equipe, Diogo terá de mudar o histórico número 10 que o acompanhou por toda a carreira, já que a cifra é utilizada na categoria principal das motos por Luca Marini, da Honda HRC.