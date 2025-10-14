Esportes

Motovelocidade

Diogo Moreira é confirmado na equipe Honda LCR e Brasil volta ao grid da MotoGP após 19 anos

Piloto de 21 anos é o primeiro do País desde Alexandre Barros a participar da principal categoria da motovelocidade

Estadão Conteúdo

Zero Hora

