Devido a protestos, amistoso da Argentina é transferido de local e data nos Estados Unidos

O clima em Chicago não é dos melhores no momento. A onda de protestos realizados na cidade dos Estados Unidos devido à política migratória do presidente Donald Trump fez que o amistoso entre Argentina e Porto Rico fosse trocado de data e local.
A partida, prevista para o ocorrer no estádio Soldier Field, na próxima segunda-feira (13), foi transferida para o Chase Stadium, em Miami, casa do Inter Miami de Messi.
O ponto mais crítico da crise estadunidense deu-se nesta quarta-feira (8), quando Trump disse que o prefeito de Chicago deveria estar preso.
A Argentina já estava concentrada na cidade do estado Flórida nesta data Fifa, afinal enfrentará a Venezuela, também em amistoso nesta sexta-feira (10)no Hard Rock Stadium, às 21h (de Brasília). Logo, a mudança de cidade não foi bem aceita, tanto por argentinos quanto para os porto-riquenhos.
Veja a lista completa dos convocados da seleção argentina:
- Goleiros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Rulli (Olympique de Marselha), Benítez (Crystal Palace) e Cambeses (Racing);
- Laterais: Montiel (River Plate), Molina (Atlético de Madrid), Acuña (River Plate) e Tagliafico (Lyon);
- Zagueiros: Cristian Romero (Tottenham), Balerdi (Olympique de Marselha), Otamendi (Benfica), Senesi (Bournemouth) e Rivero (River Plate);
- Meias: Paredes (Boca Juniors), Aníbal Moreno (Palmeiras), De Paul (Inter Miami), Enzo Fernández (Chelsea), Nico Paz (Como), Lo Celso (Betis), Mac Allister (Liverpool) e Almada (Atlético de Madrid);
- Atacantes: Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nico González (Atlético de Madrid), Mastantuono (Real Madrid), Messi (Inter Miami), Flaco López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) e Lautaro Martínez (Inter de Milão)