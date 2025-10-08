Devido a protestos, amistoso da Argentina é transferido de local e data nos Estados Unidos

Messi está entre os convocados para os amistosos diante de Venezuela e Porto Rico, nos EUA. CARMEN MANDATO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O clima em Chicago não é dos melhores no momento. A onda de protestos realizados na cidade dos Estados Unidos devido à política migratória do presidente Donald Trump fez que o amistoso entre Argentina e Porto Rico fosse trocado de data e local.

A partida, prevista para o ocorrer no estádio Soldier Field, na próxima segunda-feira (13), foi transferida para o Chase Stadium, em Miami, casa do Inter Miami de Messi.

O ponto mais crítico da crise estadunidense deu-se nesta quarta-feira (8), quando Trump disse que o prefeito de Chicago deveria estar preso.

A Argentina já estava concentrada na cidade do estado Flórida nesta data Fifa, afinal enfrentará a Venezuela, também em amistoso nesta sexta-feira (10)no Hard Rock Stadium, às 21h (de Brasília). Logo, a mudança de cidade não foi bem aceita, tanto por argentinos quanto para os porto-riquenhos.

Veja a lista completa dos convocados da seleção argentina: