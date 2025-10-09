Deschamps: é preciso se adaptar à nova geração para não se tornar um "velho tolo"

O técnico da França, Didier Deschamps, admitiu em entrevista à AFP que teve que aprender a se adaptar à geração mais jovem de jogadores, em vez de impor suas ideias, para evitar se tornar um "velho tolo".

O técnico de 56 anos, campeão mundial como jogador em 1998 e como treinador em 2018, já anunciou que deixará o cargo após a Copa do Mundo de 2026, que vai marcar seu 12º ano no cargo.

Durante esse período, Deschamps observou uma evolução no comportamento e no temperamento dos jogadores jovens.

"Os jogadores estão mais seguros de si, têm mais confiança", garantiu ele à AFP antes dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Azerbaijão nesta sexta-feira (10) e a Islândia na segunda-feira (13).

"Antes, os jogadores jovens faziam o que mandávamos e isso era tudo. Agora eles estão mais à vontade porque são preparados muito mais cedo, jogam mais cedo, estão mais maduros. Além disso eles vão muito cedo para o exterior".

Enquanto alguns anos atrás um jogador podia ficar satisfeito em ser convocado para a seleção nacional, agora os jovens têm expectativas maiores, e isso significa que o treinador deve "tratá-los de forma diferente", disse Deschamps.

"É como no mundo empresarial: um jovem chega e é capaz de ir até o chefe e dizer que quer o cargo dele".

"Isso é algo que pode ser visto como falta de humildade ou como ambição".

- "Prefiro que me ouçam" -

Embora Didier Deschamps acredite que "certas coisas eram melhores antes", ele reconheceu que "elas podem não funcionar mais", como, por exemplo, a proibição de celulares no vestiário.

"A geração atual de jogadores é ultraconectada: eles nascem com um celular", acrescentou.

Por isso, "a chave é me adaptar a eles", diz Deschamps.

O técnico também afirma que a capacidade de atenção dos jogadores mais jovens é "um pouco limitada" e, por isso, precisa adaptar sua forma de treiná-los.

"Prefiro ser breve e conciso", porque "não quero virar música de fundo, prefiro que me ouçam", afirma. "Quando você se adapta a jogadores cada vez mais jovens (...) você transita entre não ser um velho tolo e não ser um falso jovem".