Dembélé e Marquinhos voltam a ser relacionados pelo PSG

O Bola de Ouro Ousmane Dembélé, lesionado há várias semanas na coxa direita, e o zagueiro brasileiro Marquinhos voltaram a ser relacionados pelo Paris Saint-Germain para a partida desta terça-feira (21) contra o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões.

Após sofrer uma lesão "grave nos isquiotibiais da coxa direita" com a seleção francesa em 5 de setembro, Dembélé compareceu a uma clínica especializada em Doha, no Catar, durante a data Fifa, e retornou aos treinamentos com o grupo na semana passada.

Não foi relacionado para enfrentar o Strasburg nesta sexta-feira pelo Campeonato Francês (3-3). Mas o Bola de Ouro poderia voltar a ganhar minutos na Alemanha pela primeira vez desde que conquistou a premiação individual suprema.

Depois de seis semanas de ausência, como foi anunciado no momento de sua lesão, o atacante francês parece apto para o retorno.

"É Ousmane Dembélé, não é só o Bola de Ouro. É a mesma pessoa. Estamos muito felizes de contar com Ousmane Dembélé e Marquinhos, e na semana passada com Désiré Doué", afirmou nesta segunda-feira (20) o técnico Luis Enrique à imprensa.

Além de Dembélé, o PSG teve os retornos na sexta-feira passada de Désiré Doué e do atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

O capitão Marquinhos, ausente na sexta-feira, também viajará a Leverkusen, mas Fabián Ruiz, com problema no adutor, e João Neves, com fadiga muscular, permanecerão na França.