De virada, União Corinthians perde para o Sesi-Franca

Barnes marcou 23 pontos para o União Corinthians. Marcos Limonti / Sesi Franca Basquete/Divulgação

O União Corinthians, de Santa Cruz do Sul, sofreu sua segunda derrota seguida no NBB. Nesta quinta-feira (30), o time gaúcho foi superado pelo tetracampeão Sesi-Franca (SP), fora de casa, por 96 a 77.

A equipe comandada por Rodrigo Silva foi à quadra com Davi Rossetto, Nate Barnes, André Góes, Jeremy Hollowell e Devon Scott.

Com um começo arrasador, o União Corinthians chegou a dar a impressão de que poderia repetir o feito de outro gaúcho, o Caxias Basquete, que havia derrotado o time de Franca, na rodada passada.

Nate Barnes teve um início impecável e liderou o impressionante parcial de 16 a 4 com pouco mais de quatro minutos, o que forçou o técnico Helinho Garcia a parar a partida. Nesse momento, o estadunidense somava 13 pontos.

Mas o experiente time de Franca, que atuou desfalcado de Georginho de Paula e David Jackson, foi tomando conta do jogo. O armador argentino Juan Laterza foi encontrando espaços na defesa gaúcha e ao final do primeiro período, o marcador era de 24 a 23 para o União Corinthians.

A equipe francana seguiu na pressão no segundo quarto. Barnes passou a ser melhor marcado e o alto aproveitamento de 60% nas bolas de três pontos do primeiro quarto sofreu uma queda. Com um novo 24 a 23, os gaúchos foram para o intervalo vencendo por 48 a 46.

Virada de Franca

Laterza liderou o Franca. Marcos Limonti / Sesi Franca Basquete/Divulgação

O que começava a se tornar inevitável aconteceu logo no primeiro minuto do terceiro quarto, numa cesta de Lucas Dias, o Sesi-Franca virou em 50 a 48. A partir desse momento, os paulistas deslancharam e, além de Laterza, Zú Júnior passou a ser uma arma. E quando o terceiro quarto finalizou o marcador apontava 72 a 58 para a equipe da casa.

Com larga vantagem, o Sesi-Franca manteve o ritmo no começo do último período, enquanto o União Corinthians se mostrava perdido em quadra.

O pivô estadunidense Devon Scott cometeu sua quinta falta e, irritado com a marcação, atirou o protetor bucal contra uma placa de publicidade, levando uma técnica na sequência, o que resultou em quatro lances livres e posse de bola para Franca.

No final, com 55 pontos da dupla Laterza (29) e Zú Júnior (26), além de 17 do ala estadunidense Corderro Bennett, o Sesi-Franca fechou o jogo em 96 a 77 e se reabilitou no campeonato.

Com 23 pontos, 21 deles nos dois primeiros períodos, Barnes foi o cestinha da equipe gaúcha.