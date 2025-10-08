De Minaur e Auger-Aliassime avançam em Xangai e se aproximam do ATP Finals

De Minaur chegou a 50 vitórias no ano. JADE GAO / AFP

O australiano Alex de Minaur e o canadense Felix Auger-Aliassime se classificaram para as quartas de final do Masters 1000 de Xangai nesta quarta-feira (8) e ambos se mantêm na corrida para participar do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

De Minaur mostrou que é um dos jogadores em melhor forma em Xangai e bateu o português Nuno Borges por 2 sets a 0 (7/5 e 6/2), somando sua 50ª vitória no ano, algo que nenhum australiano conseguia desde Lleyton Hewitt em 2006.

Atual número 7 do mundo e tenista com mais vitórias em quadra dura nesta temporada (37), o australiano de 26 anos está muito perto de garantir uma vaga no ATP Finals, que será disputado em novembro, em Turim.

Nas quartas de final em Xangai, De Minaur vai enfrentar o russo Daniil Medvedev (18º), que precisou de quase três horas para derrotar o americano Learner Tien (36º) em três sets, com parciais de 7/6 (8/6), 6/7 (1/7) e 6/4.

Se for campeão na China, De Minaur conquistará o título mais importante de sua carreira e subirá para a quarta posição no ranking da ATP.

Aliassime bate Musetti e vai encarar francês

Aliassime faz sua melhor campanha em Xangai. HECTOR RETAMAL / AFP

Por sua vez, Auger-Aliassime também está na luta para terminar entre os oito melhores do ano e disputar o ATP Finals. O canadense, que venceu o italiano Lorenzo Musetti por 2 sets a 0 (6/4 e 6/2), terá como próximo adversário o francês Arthur Rinderknech, que eliminou o tcheco Jiri Lehecka por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7-5).

Em caso de título em Xangai, Auger-Aliassime ganhará seis posições no ranking da ATP e será o número 7 do mundo.

O Masters 1000 de Xangai, um dos últimos grandes torneios da temporada, ficou muito aberto depois da ausência do número 1 do mundo, o espanhol Carlos Alcaraz, que decidiu não participar para descansar, e das eliminações dos três tenistas que o seguem na classificação: o italiano Jannik Sinner, o alemão Alexander Zverev e o americano Taylor Fritz.

Nestas condições, o veterano sérvio Novak Djokovic, quinto do mundo, tem uma grande oportunidade para ampliar seu recorde de 40 títulos de Masters 1000.

Seu adversário nas quartas será o belga Zizou Bergs (44º).