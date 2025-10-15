De Jong renova até 2029 e se tornará o holandês com mais jogos no Barcelona: 'Vim para ficar'

Prestes a se tornar o holandês com mais jogos com a camisa do Barcelona, o meio-campista Frenkie de Jong, de 28 anos, assinou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o clube catalão até o fim da temporada 2029 e completará 10 anos de casa na Espanha.

O vínculo atual se encerraria em julho de 2026 e o jogador, pela imprescindível do esquema do técnico alemão Hansi Flick, acertou sua ampliação por mais três anos, na caminhada para superar Phillip Cocu, compatriota que defendeu o Barcelona por 292 partidas entre 1998 e 2004.

Titular com todo os treinadores que passaram pelo Barcelona, De Jong superou o agora técnico da seleção, Ronald Koeman, no número de jogos, ao entrar em campo contra a Real Sociedad, alcançando a marca de 265. Ele ainda enfrentou Paris Saint-Germain e Sevilla, ficando a 25 do topo do ranking.

"Vim para ficar", afirmou o jogador, que assinou o novo contrato ao lado do presidente Johann Laporta e ainda posou com uma camisa simbólica com o número 2029, alusiva à data do novo acordo oficializado.