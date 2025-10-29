De Bruyne passa por cirurgia bem-sucedida após lesão na coxa

O meia belga Kevin De Bruyne passou por uma cirurgia bem-sucedida após sofrer uma lesão na coxa, informou o Napoli nesta quarta-feira (29).

"Como estava programado, Kevin De Bruyne foi operado na Antuérpia depois de sua lesão no bíceps femoral na coxa direita", escreveu o clube italiano em comunicado.

"O procedimento se desenvolveu perfeitamente e De Bruyne (...) iniciará a primeira fase de sua recuperação pós-operatória na Bélgica", acrescenta a nota.

O Napoli, líder do Campeonato Italiano e atual detentor do 'Scudetto', não informou o tempo de ausência do jogador, mas o diretor de futebol do clube, Gabriele Oriali, havia confirmado na terça-feira que ele deve ficar afastado dos gramados por um período de três a quatro meses.

De Bruyne se lesionou ao abrir o placar para o Napoli cobrando pênalti na vitória sobre a Inter de Milão por 3 a 1 no último sábado, pela 8ª rodada da Serie A.

Depois de vencer o Lecce (1 a 0) na terça-feira, o time napolitano lidera com três pontos de vantagem sobre a Roma (2ª), que tem um jogo a menos.