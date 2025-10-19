Daniil Medvedev é campeão do ATP 250 de Almaty, seu primeiro título desde 2023

Com roupas típicas do Cazaquistão, Medvedev posa com o troféu de campeão. Almaty Open / Divulgação

O tenista russo Daniil Medvedev, número 14 do mundo, conquistou seu primeiro título desde maio de 2023 neste domingo (19), ao derrotar o francês Corentin Moutet (41º) na final do ATP 250 de Almaty, no Cazaquistão.

Medvedev fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/3, em duas horas e 36 minutos.

Em ascensão desde que foi eliminado na primeira rodada do US Open, o russo de 29 anos conquista seu 21º título no circuito.

Medvedev soma pontos valiosos na corrida para participar do ATP Finals, torneio que reunirá os oito melhores tenistas da temporada em Turim, em novembro.

Depois de dois sets equilibrados, o ex-número 1 do mundo começou a se impor na terceira parcial, conseguindo quebrar o serviço de Moutet no oitavo game para, na sequência, sacar para a vitória.

— Controlei bem os pontos mais importantes e estou muito feliz por conquistar este título. Já fazia muito tempo — comentou o após a partida Medvedev, que na semana que vem disputará o ATP 500 de Viena para continuar ganhando posições no ranking.

Nas duplas o título foi para a França. Théo Arribagé e Albano Olivetti venceram os alemães Jakob Schnaitter e Mark Wallner por 6/4 e 7/6 (10-8).

Este foi o primeiro troféu vencido pela parceria francesa.