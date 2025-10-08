Dandara Camilo é bronze no Mundial Júnior de Judô

Uma das grandes apostas do judô feminino do Brasil, a paulista Dandara Camilo conquistou nesta terça-feira (7), a medalha de bronze da categoria meio-pesado (até 78kg) do Campeonato Mundial Júnior de Judô, que acontece em Lima, no Peru.
Este foi o segundo pódio da atleta do Palmeiras na história da competição. Em 2024, em Dushanbe, no Tajiquistão, ela também terminou na terceira posição.
Com 18 anos, Dandara é a principal candidata a suceder a gaúcha Mayra Aguiar, que por anos dominou a categoria no País e que ganhou três títulos mundiais e três medalhas de bronze olímpicas.
Campanha até o pódio
Dandara Camilo estrou com uma vitória sobre a canadense Emily Harris, derrubada por ippon em apenas 45 segundos.
Sua segunda luta foi diante da lituana Marta Navickaite, derrotada com um waza-ari. Já nas quartas de final, a paulista foi superada pela sérvia Jovana Stjepanpvic, que conseguiu um yuko no golden score.
Com a derrota, a brasileira foi para a disputa da repescagem e venceu a bósnia Johanna Klinger, nas punições, em nova luta terminada no tempo extra (golden score).
A vitória sobre Klinger garantiu para Dandara Camilo o direito de disputar uma das medalhas de bronze, contra a francesa Lila Mazzarino, derrotada por ippon.
Outros brasileiros
Além de Dandara Camilo, que foi bronze, e de Jesse James Barbosa e João Segatelle, que ficaram com ouro e prata, respectivamente, no peso médio, o Brasil ainda teve mais três judocas em ação nesta terça.
Andrey Coelho (Grêmio Náutico União) parou nas oitavas de final da categoria pesado (+100 kg). Ele venceu o francês Kevin Nzuzi Diasivi, na estreia, com um waza-ari, mas perdeu para o japonês Gau Hatekayama, por yuko.
Na mesma categoria, Gabriel dos Santos (Instituto Reação-RJ) caiu na primeira rodada, ao ser batido pelo romeno Darius Dobre, por ippon.
Já no meio-pesado (até 100 kg), Gustavo Milano (AABB Curitiba-PR) perdeu para o venezuelano Samuel Corzo, por waza-ari, logo na estreia.
Ana Soares (Instituto Reação) começou a competição direto na segunda rodada da categoria pesado feminina (+78 kg), mas não conseguiu vencer a francesa Celia Cancan, que venceu com um yuko.