Daiane dos Santos é a primeira mulher a integrar confraria mais antiga do Grêmio Náutico União

Daiane com o presidente do União, Ricardo Alves. João Mattos / Divulgação/Grêmio Náutico União

O Grêmio Náutico União realizou nesta quinta-feira (23), mais uma edição do tradicional Almoço dos Ilheiros, evento que ocorre sempre neste dia da semana há 43 anos e é a mais antiga confraria do clube.

A direção do clube, membros da confraria e sócios do União receberam a ex-ginasta e ex-atleta do clube, Daiane dos Santos, na sede localizada na Ilha do Pavão, em Porto Alegre.

Campeã mundial do solo em 2003 e dona de nove medalhas de ouro em etapas da Copa do Mundo de ginástica artística, além de cinco medalhas em Jogos Pan-Americanos, entre outras conquistas, Daiane se tornou a primeira mulher a se tornar membro da confraria dos ilheiros.

— Dia especial. Estou me tornando a primeira mulher a fazer parte deste grupo de ilheiros do União. Aproveitar para dar parabéns pelos 43 anos e espero ser a primeira de muitas (mulheres). Espero que a gente tenha outras representantes femininas aqui, nesse lugar que é tão simbólico pra todos nós — disse Daiane em conversa com a reportagem de Zero Hora.

Daiane sempre abriu portas, desde o início da carreira e se tornou uma das maiores referências do esporte brasileiro, tendo sido homenageada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) com seu nome no Hall da Fama da entidade e recebendo o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, a mais alta honraria ofertada pelo comitê, em 2023.

Atleta criada pelo União, ela contou com a presença dos pais, Magda e Moacir, e da avó, Sandra, na cerimônia, assim como os treinadores Adriana Alves e Kiko Burtet.