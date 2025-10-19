Cruzeiro quebra jejum diante do Fortaleza e se mantém na caça de Palmeiras e Flamengo

Na esperança de que os líderes vacilem nas últimas rodadas, o Cruzeiro se mantém firme na terceira posição do Campeonato Brasileiro. Neste sábado à noite venceu por 1 a 0 o Fortaleza, no Mineirão, pela 29ª rodada. Ao manter o seu favoritismo, o time mineiro quebrou um jejum de quatro jogos sem vencer, com três empates e uma derrota.

Com 56 pontos, o Cruzeiro aparece encostado no Flamengo, vice-líder com 58, e atrás do líder Palmeiras, com 61. Os dois rivais vão se enfrentar, neste domingo, no Maracanã, e vão ter a seu favor um jogo a menos do que os mineiros. Na 30ª rodada, o Cruzeiro vai ter a chance de roubar pontos do time paulista, em jogo marcado para São Paulo, domingo (26).

Para se manter vivo na disputa pelo título, o Cruzeiro superou uma 'pedra no sapato', já que vinha de duas derrotas e dois empates contra o rival cearense. Para derrubar este tabu, contou com o apoio de mais de 40 mil torcedores.

Vivendo uma outra realidade, o Fortaleza tem como objetivo evitar a queda para a Série B em 2026. Com 24 pontos, continua na zona de rebaixamento, por enquanto, na 18ª posição.

O Cruzeiro fez a opção por um jogo intenso desde os primeiros minutos. E teve seu objetivo facilitado pela boa escolha do técnico Leonardo Jardim, que montou o time com um quadrado no meio-campo, deixando dois atacantes mais à frente: Gabigol e Arroyo.

Pelo simples fato numérico, o time mineiro dominou as ações em campo, mesmo porque de outro lado, o técnico Martín Palermo fez opção por três atacantes, perdendo força na marcação.

O Cruzeiro quase abriu o placar já aos dois minutos, quando Gabigol chegou atrasado no carinho para completar passe de Christian. A torcida festejou o gol aos 20, após Arroyo fazer grande individual pelo lado esquerdo e quase na linha de fundo rolar para o meio da área. Christian ajeitou e bateu de frente: 1 a 0.

No ataque, Gabigol 'queria jogo'. Quase marcou aos 23, quando finalizou duas vezes em cima do goleiro Breno. O atacante entrou com a missão de substituir Kaio Jorge, artilheiro do Brasileirão, com 15 gols, expulso no empate por 1 a 1 no clássico com o Atlético-MG.

Sufocado, o Fortaleza teve pouca presença ofensiva, resumindo sua atuação a um chute de Lucas Sasha aos 45 minutos em cima do goleiro Léo Aragão, substituto de Cássio, em protocolo de concussão. Mesmo com 38% de posse de bola, o visitante levou para o segundo tempo a esperança de evitar a derrota, afinal, segurou o placar mínimo apesar do grande domínio adversário.

Dito e feito, porque o Fortaleza voltou para o segundo tempo determinado a atacar. O time melhorou com as mudanças do técnico Martín Palermo, como a entrada do velocista Moisés no lugar do volante Rodrigo Santos. O Cruzeiro sentiu a melhora do visitante e recuou. Passou a fazer a marcação na linha intermediária, ficando sujeito aos chutes de longa distância.

O time cearense só não chegou ao empate porque errou muito nas finalizações. Chutou para fora com Herrera e Lucas Sasha, além de desperdiçar um chute por cobertura de Marinho, que não aproveitou a saída errada do goleiro Léo Aragão. O goleiro só aliviou em uma cabeçada de Brítez no alto.

O jogo terminou com uma vantagem em finalizações do Fortaleza: 17 a 7. Mas faltou eficiência. A torcida ainda acabou castigada nos minutos finais com uma forte chuva, mas pôde festejar a 15ª vitória cruzeirense.

Na próxima rodada, enquanto Cruzeiro vai até São Paulo para pegar o Palmeiras, o Fortaleza recebe na Arena Castelão outro time envolvido com a briga para ser campeão, o Flamengo, no sábado (25).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 0 FORTALEZA

CRUZEIRO - Léo Aragão; Kauã Moraes, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva (Eduardo), Christian (Walace) e Matheus Pereira (Bolasie); Arroyo (Wanderson) e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

FORTALEZA - Brenno; Mancuso, Brítez, Lucas Gazal e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Rodrigo Santos (Moisés) e Pochettino (Marinho); Breno Lopes, Lucero (Kayke Queiroz) e Herrera (Pierre). Técnico: Martín Palermo.

GOL - Christian, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Villalba (Cruzeiro); Rodrigo Santos, Mancuso, Lucero, Lucas Gazal e Pochettino (Fortaleza).

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 1.441.705,00.

PÚBLICO - 40.410 torcedores.