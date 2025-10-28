Cruzeiro confirma grave lesão e Wanderson fora da temporada após entrada dura de Gustavo Gómez

O polêmico duelo entre Cruzeiro e Palmeiras pelo Brasileirão, no domingo, ainda está rendendo. Nesta terça-feira, o clube mineiro fez questão de frisar que a grave lesão muscular de Wanderson, fora da temporada, se deu por causa do forte trauma ocasionado pela entrada de Gustavo Gómez, a quem o clube cobrou expulsão ignorada pela arbitragem.

O lance polêmico aconteceu ainda no começo da partida e o VAR sugeriu a expulsão do zagueiro paraguaio. O árbitro Rafael Rodrigo Klein, contudo, justificou que daria apenas amarelo pois o defensor "não tinha como recolher a perna" na dura pancada na tabela do atacante.

"O Cruzeiro informa que o atleta Wanderson foi diagnosticado com importante lesão nos músculos posteriores da coxa esquerda, após sofrer trauma na partida contra o Palmeiras, na noite desse domingo", informou o clube.

A recuperação será através de tratamento conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, mas vai durar alguns meses, de acordo com o médico cruzeirense Sérgio Campolina. O atacante já iniciou os trabalhos no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro.

"No momento em que o atleta Wanderson sofreu o trauma direto na perna direita, ele realiza um movimento de brusca desaceleração, que resulta na grave lesão dos músculos posteriores da coxa esquerda. O prognóstico é que a recuperação seja estendida e que o atleta não esteja disponível para a participação nas partidas dos próximos meses", explicou o médico.