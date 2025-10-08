Cristiano Ronaldo se torna o primeiro jogador de futebol bilionário da história; veja ranking

Português assinou novo contrato com o Al-Nassr. FAYEZ NURELDINE / AFP

Com um patrimônio de US$ 1,4 bilhão (R$ 7,5 bilhões na cotação atual), Cristiano Ronaldo se tornou o primeiro jogador de futebol bilionário na história. De acordo com levantamento do site "Bloomberg", especializado em finanças, sua fortuna aumentou após renovação com Al-Nassr.

O novo contrato do atacante português com o clube saudita é de US$ 400 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões). No primeiro vínculo com o Al-Nassr, Ronaldo recebeu cerca de US$ 200 milhões (aproximadamente R$ 1 bilhão). Ao todo, na carreira, o português faturou mais de US$ 550 milhões em salários, entre 2002 e 2023 (R$ 2,9 bilhões).

Além dos salários, o português também aumentou seu patrimônio graças a acordos comerciais com marcas famosas, como Nike, Armani e Castrol.

O atacante tem investimentos pessoais no setor de moda e turismo, como uma rede de hotéis. Junto de amigos, ele tem empreendimentos menores em Portugal, especialmente em Lisboa.

Veja o patrimônio bilionário de Cristiano Ronaldo: