Crespo mostra confiança em resgatar São Paulo vencedor: 'Temos de acreditar ao máximo'

Hernán Crespo foi na contramão de seus abatidos jogadores após o revés por 3 a 0 diante do Mirassol, neste domingo, no pior momento do São Paulo na temporada. Com o novo tropeço, são sete derrotas nos últimos oito jogos, sendo três seguidas no Brasileirão. Mesmo assim, o treinador argentino se amparou em discurso confiante tentando convencer o revoltado torcedor de que ainda é possível resgatar o São Paulo vencedor de quando assumiu o cargo - há quem já peça sua saída.

O técnico fez questão de frisar que em sua chegada, o assunto no São Paulo era a luta contra o rebaixamento. Sob sua direção, ele fez a equipe emplacar sequência de vitórias e subir bastante na tabela. Sem esconder que ainda luta por vaga na principal competição sul-americana, mesmo com problemas de contusão e extracampo, com briga entre dirigentes e torcida rompida com a presidência, Crespo optou pelo positivismo.

"Continuo a acreditar, e confio plenamente nestes jogadores. São os mesmos que me fizeram acreditar na possibilidade de jogar a Libertadores quando cheguei e falavam só em rebaixamento", disse. "É acreditar e voltar a fazer o que fazíamos. Somos as mesmas pessoas, os mesmos atletas, a mesma comissão que voltou na temporada quando o pensamento era ruim."

O próximo jogo do São Paulo é diante do Bahia, sábado, no MorumBis. Um confronto direto no Brasileirão, já que o rival hoje é o sexto colocado, fechando a faixa de classificação à fase prévia da Libertadores. São oito pontos de diferença e Crespo terá a semana livre para reerguer o São Paulo.

"Temos de nos comprometer a voltar a ser esse time antipático, perigoso, agressivo, respeitando a identidade", frisou, novamente mostrando otimismo. "O argumento é que a gente tem que melhorar. Mas continuo a acreditar no grupo, no São Paulo. Fizemos uma sequência incrível jogando um grande futebol. As expectativas eram altas. E quem fez crescer essas expectativas? Os mesmos atletas, a mesma comissão. Por que agora não podemos acreditar? Vamos fazer o máximo. Nesse momento temos que recuperar o centímetro que falta. Em todas as pontas. Temos de voltar a fazer o que estávamos fazendo antes."