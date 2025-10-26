Crespo afasta pressão no São Paulo após vitória, mas deixa futuro em aberto: 'Não sei se fico'

Depois de atravessar seu pior momento à frente do São Paulo, com sete derrotas em oito jogos, resultados que tiraram o São Paulo da briga pela Copa Libertadores nas quartas de final e fizeram a equipe despencar na tabela do Campeonato Brasileiro, o técnico Hernán Crespo tirou um peso das costas no triunfo por 2 a 0 sobre o Bahia, no Morumbis, na noite deste sábado.

Apesar de mostrar confiança na retomada do rumo, o treinador argentino evitou comentar sobre o planejamento para o próximo ano e despistou sobre sua permanência no comando da equipe, embora tenha assinado contrato com o clube tricolor até o fim de 2026.

"Não sei se fico, acho que sim, mas não sei", afirmou Crespo, em entrevista coletiva após a partida, enquanto respondia sobre a importância do atacante Luciano, destaque contra o Bahia, para o próximo ano. "Não vou dar minha opinião sobre o que o presidente fala, por questão de respeito. São coisas que vão acontecer em 2026, ainda estamos em 2025, quando acabarmos esse ano, que tem muitas coisas, eu falo."

Segundo o treinador são-paulino, antes do planejamento, o foco do clube é na busca por uma vaga na pré-Libertadores do próxima temporada. O São Paulo soma 41 pontos e pode perder a oitava posição neste domingo para o Vasco, com o qual fará um confronto direto na próxima rodada, no domingo (2). O Mirassol, quarto colocado e último com vaga direta, soma 55 pontos e o Botafogo, o sexto (e que hoje teria a última vaga na pré-Libertadores), chegará a 49 se vencer o Santos nesta 30ª jornada.

"Vamos vivendo dia a dia e nos preparando jogo a jogo. É continuar devagar e com foco, pois o caminho é claro. Se formos muito bem teremos Libertadores, se fomos só bem será a Sul-Americana", comentou Crespo. "Pensar em 2026 só em dezembro. Esta temporada foi muito difícil em muitos aspectos, não só pelas lesões. Temos de aprender com os erros para não repeti-los", acrescentou.