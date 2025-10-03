Crefisa tem acordo para empresar R$ 80 milhões ao Vasco e terá poder de veto em controle da SAF

A Crefisa, cuja presidente é Leila Pereira, mandatária do Palmeiras, tem acordo para emprestar R$ 80 milhões ao Vasco. O dinheiro será usado para cobrir despesas operacionais do clube, em crise financeira, agravada pela falta de aportes da 777 Partners depois que a empresa foi afastada do comando da SAF.

O Vasco aguarda a Justiça autorizar a operação, uma vez que a SAF e o clube estão em processo de recuperação judicial. Foi enviada uma petição à 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 26 de setembro.

Trata-se de um financiamento DIP (debtor-in-possession), uma modalidade de crédito que permite a empresas em processo de recuperação judicial ou falência conseguir recursos para manter suas operações e buscar a reestruturação financeira.

Na petição enviada pelos administradores judiciais nomeados pela Justiça, o Vasco alega estar enfrentando "severa restrição de liquidez" desde setembro de 2024, quando deixou de receber o aporte de aproximadamente R$ 300 milhões, e diz que precisa do dinheiro para gerar caixa e pagar salários. A ideia é ter a verba já em outubro.

O presidente Pedrinho afirmou ao site ge.globo que a Crefisa foi quem ofereceu "as melhores condições" entre as cinco empresas que apresentaram propostas de financiamento.

Os administradores judiciais do Vasco detalharam, na petição, algumas condições do empréstimo contratado. A mais importante das condições é que o Vasco "sem a prévia anuência do credor não poderá modificar a estrutura societária ou grupo de controle da SAF" até 8 de junho de 2026.

Na prática, se o Vasco quiser vender parte da SAF e trazer novos investidores, a Crefisa, caso a Justiça aprove o financiamento, terá poder de veto. A instituição financeira tem a prerrogativa de só liberar o dinheiro caso não haja mudanças no comando da SAF sem o seu consentimento.

Além disso, 20% das ações da Vasco SAF foram oferecidas como garantia no empréstimo, isto é, se a agremiação não honrar o compromisso, a Crefisa ficaria com 20% das ações da SAF que pertencem ao clube.

As outras condições são:

- Obter até R$ 80 milhões de maneira imediata;

- Os recursos serão destinados exclusivamente a despesas correntes (fornecedores estratégicos, salários, tributos e serviços essenciais), preservando a operação do clube;

- Carência de 12 meses;

- Amortizações trimestrais e quitação total em até 36 meses;

- Remuneração: CDI + 7% ao ano;

- Encargos: IOF 0,38% fixo + 0,0082% ao dia; Encargos moratórios: juros 1% ao mês, multa de 2% sobre o total não pago;

PEDRINHO E MARIDO DE LEILA PEREIRA SÃO ALIADOS

Leila Pereira foi procurada por meio de sua assessoria e não quis se pronunciar sobre o acordo da empresa que comanda paralelamente à administração do Palmeiras.

Seu marido, José Roberto Lamacchia, Lamacchia fundou a Crefisa em 1966 com o dinheiro da venda de um banco que pertencia ao seu pai, e é muito próximo de Pedrinho, presidente do Vasco. Ambos nunca esconderam que são amigos.

Em 2023, o empresário manifestou publicamente seu interesse em adquirir os naming rights de São Januário caso o ex-jogador fosse eleito presidente. Ele ganhou a eleição, mas a Crefisa não efetuou a compra dos naming rights do estádio, ao menos até o momento. Ele é palmeirense e, assim como a mulher, vive o dia a dia do clube, já que foi reeleito conselheiro com a maior votação do pleito neste ano.

Lamacchia ainda participa do dia a dia de suas empresas, mas é Leila que está à frente dos negócios. O empresário pouco fala de sua vida privada e profissional e é avesso a entrevistas, ao contrário da mulher, que faz aparições públicas frequentes e dá muitas entrevistas, sobretudo depois que se tornou presidente do Palmeiras.

A Crefisa investiu mais de R$ 1 bilhão no Palmeiras como principal patrocinadora do time alviverde durante uma década. A parceria foi encerrada no fim do ano passado, abrindo caminho para a Sportingbet aparecer no lugar mais nobre do uniforme palmeirense.