Courtois diz que Villarreal x Barcelona em Miami 'adultera' Campeonato Espanhol

O goleiro belga Thibault Courtois, do Real Madrid, criticou nesta terça-feira (21) a realização do jogo entre Villarreal e Barcelona, pela 17ª rodada do campeonato Espanhol, no dia 20 de dezembro, em Miami, afirmando que isso "adultera a competição".

"É fácil falar da NBA, da NFL. A NBA tem 82 jogos e no final disputam uma vaga em playoff que não muda nada. A NFL tem votação entre os donos de todos os times", disse Courtois em entrevista coletiva na véspera do jogo contra a Juventus pela Liga dos Campeões.

"Aqui é completamente o oposto", continuou o goleiro, criticando a LaLiga por ter tomado a decisão de realocar a partida sem consultar todos os clubes: "Adultera a competição" e "não cumpre o acordo com os jogadores".

Desta forma, Courtois se une às críticas recendes contra o jogo em Miami do técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, e de seu companheiro de equipe Dani Carvajal.

O goleiro, que fará seu jogo de número 300 pelo clube merengue, acredita que todas as equipes devem jogar em sua própria casa ou na do adversário.

"Não é a mesma coisa jogar em casa e fora. Jogar fora de casa é muito complicado, como aconteceu com a gente contra a Real Sociedad, o Getafe. O Villarreal fora é difícil", explicou.

Courtois também criticou o presidente da LaLiga, Javier Tebas, pela "censura" durante os protestos dos jogadores durante os 15 primeiros segundos dos jogos do último fim semana, que foram cortados das transmissões de televisão.

"Não é surpresa porque ele já faz isso há algum tempo, respondendo publicamente nas redes sociais. Nunca vi um presidente de liga, de qualquer esporte, falar assim. Esconder e mudar o motivo pelo qual estamos protestando é censurar e manipular, e isso é grave", disse.