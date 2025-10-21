Courtois defende Vini Jr. no Real: 'As pessoas são injustas, muitos zombaram dele com 18 anos'

A entrevista do capitão Courtois para a partida de quarta-feira com a Juventus pela Champions, no Santiago Bernabéu, se transformou em uma grande defesa do goleiro ao atacante Vini Jr. Após polêmica do brasileiro na visita ao Getafe, no fim de semana, o goleiro garantiu que o jogador vem sendo perseguido há tempos na Espanha e que mais uma vez não fez nada de errado.

Vini Jr. Saiu do banco de reservas para ajudar o Real a buscar um duro triunfo por 1 a 0 que valeu a retomada da liderança de La Liga. Na ocasião, o brasileiro bateu boca com marcadores e, caçado com faltas violentas, causou duas expulsões no Getafe, revoltando a torcida local e alguns oponentes.

Courtois foi questionado sobre o comportamento de Vini e foi duro em sua defesa. "Às vezes as pessoas são injustas com o Vinícius, muitos de vocês até zombaram dele com 18 anos. É normal que ele às vezes tenha uma pequena reação, eles o procuraram (nas faltas e provocações) desde o início e no final ele desequilibrou o rival", disse Courtois, nao vendo desrespeito do brasileiro contra o Getafe.

"Não me importa como o Vinícius aja, ele não fez nada de errado. Os adversários estavam provocando, procurando e batendo nele sem a bola. No final, o árbitro defendeu um pouco o Vinícius (ao dar os dois cartões vermelhos)", seguiu. Questionado se prefere que Vini ignore as provocações dos adversários, o goleiro jogou a bola para os homens do apito. "Não me importo. É hora de os árbitros protegê-lo e começar a punir os jogadores que o chutam."

Vini não começou a partida de La Liga e não sabe se entrará desde o começo diante da Juventus em sua briga particular com o compatriota Rodrygo por uma vaga - Mastantuono está com moral diante de Xabi Alonso, e vem sendo o ponta pela direita. Mas terá casa cheia o apoiando caso comece a partida da terceira rodada da Champions.