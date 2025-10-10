Costa do Marfim e Senegal goleiam, mas rivais pontuam e adiam festa por vaga na Copa de 2026

A Costa do Marfim ficou muito perto de celebrar a vaga na Copa do Mundo de 2026 nesta sexta-feira. Mas a goleada sobre a lanterna Seychelles, por 7 a 0, acabou ofuscada por show de Aubameyang em outro jogo do grupo. O astro do Gabão, atualmente no Olympiqyue de Marselha, anotou quatro vezes, garantindo o triunfo de seu país na Gâmbia, estragando a festa marfinense por antecipação. Senegal também goleou na rodada, mas foi outro atrapalhado por um concorrente: a República Democrática do Congo, que ganhou em visita ao Togo.

Dispostos a voltarem a um Mundial após 12 anos, os marfinenses necessitaram de somente sete minutos para abrir o placar na visita a Seychelles, gol de pênalti de Sangaré. Com 39 minutos a goleada já estava consumada, com Agbadou, Diakité e Guessand anotando. Após o descanso, foi a vez de Diomande, Adingra e Kessié marcarem e fecharem o massacre.

A vaga, contudo, só seria possível nesta sexta desde que o Gabão perdesse, o que acontecia até os 17 minutos do segundo tempo, quando Aubameyang fez seu terceiro gol na partida para empatar o jogo. Depois de ter 1 a 0 e 2 a 1, o Gabão levou a virada, para 3 a 2. O astro da seleção, porém, estava iluminado e anotou outra vez, para decretar um gigante 4 a 3.

Na última rodada, na terça-feira, basta à Costa do Marfim, com 23 pontos, superar o Quênia em seus domínios. Um ponto atrás, o Gabão hospeda o Burundi necessitando fazer o resultado e contar com uma ajudinha dos quenianos.

Depois de figurarem nas Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014, sempre eliminada na primeira fase, os marfinenses amargaram ausências nas duas últimas edições e buscarão evitar a terceira frustração seguida. A época de ouro foi com nomes de peso no futebol europeu, casos de Didier Droga, Yayá Touré, Kalou, Euboué, entre outros.

SENEGAL EM SITUAÇÃO SEMELHANTE

Outra seleção que poderia garantir a vaga nesta sexta-feira era Senegal. Mas a festa acabou adiada por causa de triunfo da República Democrática do Gongo. Os senegalês até fizeram seu papel, com 5 a 0 sobre o Sudão do Sul. Ocorre que sua principal perseguidora fez 1 a 0 na casa de Togo.