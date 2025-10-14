Costa do Marfim e Senegal garantem vaga para a disputa da Copa do Mundo do ano que vem

Costa do Marfim e Senegal garantiram, nesta terça-feira, vaga na disputa da Copa do Mudo do ano que vem. As duas seleções vão participar do Mundial pela quarta vez. A seleção marfinense, atual campeã africana, derrotou Quênia por 3 a 0, enquanto Senegal superou a Mauritânia, por 4 a 0, em duelos válidos pela décima e última rodada das Eliminatórias Africanas.

Costa do Marfim e Senegal se juntam a Egito, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Argélia, Tunísia e Gana, os outros países africanos classificados para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá. República Democrática do Congo, Nigéria, Camarões e Gabão vão disputar a repescagem.

Em casa, no Stade Alassane Ouattara, em Abidjan, debaixo de muita chuva, os marfinenses não deram chance para o Quênia. Com pressão intensa desde o início, a Costa do Marfim abriu o placar logo aos sete minutos com Kessié. Apesar do grande domínio, os anfitriões só foram ampliar o placar na segunda etapa, com Diomande, aos nove minutos, com um belo chute de longe. Amad Diallo completou a vitória.

Costa do Marfim terminou como primeira colocada no Grupo F, com 26 pontos, sem levar gol (marcou 25 em dez jogos), superando Gabão, que terminou com 25, ao derrotar Burundi em seus domínios por 2 a 0.

No Grupo B, Senegal aproveitou o apoio da torcida e o talento de Mané para derrotar Mauritânia, por 4 a 0, com dois gols marcados pelo seu jogador mais talentoso. Ndiaye e Gabib Diallo também marcaram na goleada. Com o resultado a equipe senegalesa alcançou os 24 pontos, contra 22 da República Democrática do Congo, que bateu o Sudão por 1 a 0.