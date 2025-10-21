Corpo de fisiculturista multicampeão é sepultado em Novo Hamburgo

Multicampeão no fisiculturismo, Kadu completaria 32 anos no próximo mês. @kadusantos93 / Instagram / Reprodução

O corpo do fisiculturista Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido como Kadu Santos, foi sepultado na tarde desta terça-feira (21) em Novo Hamburgo. O atleta morreu na segunda-feira (20), aos 31 anos.

O velório ocorreu até às 16h, reunindo familiares e amigos do multicampeão. A informação da morte foi confirmada por familiares do atleta em comunicado nas redes sociais. A causa não foi divulgada.

Nas redes sociais, o pai de Kadu, Amauri Santos, lamentou a perda: "O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado", publicou.

Multicampeão

Segundo sua biografia, Kadu foi 11 vezes campeão de fisiculturismo e bicampeão geral do Muscle Contest, uma das principais competições do esporte. Além das conquistas nas competições, ele também atuava como treinador e oferecia consultoria online.

O Centro de Treinamento onde ele trabalhava, o PowerCT, publicou uma nota de pesar lamentando a morte. "Kadu sempre foi exemplo de dedicação, disciplina e companheirismo, deixando uma marca de inspiração entre colegas, professores e amigos", diz o CT.